Kozinoğlu soruşturmasında Turgay Tamer evinde ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: Camdan içeri girdim ve...

Son dakika haberleri: Edinilen bilgilere göre, "eşimi evde ölü buldum" ihbarı üzerine ekipler Tamer'in ikametine sevk edildi. Adreste yapılan incelemede, 1960 Bulgaristan doğumlu Tamer'in evin orta bölümünde bulunan odada yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tamer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİ 12 GÜN SONRA EVE DÖNDÜ

Tamer'in eşi Marina Tamer'in, olayla ilgili görevlilere verdiği bilgide yaklaşık 12 gün önce Moldova'ya gittiğini, bu süre içerisinde eşinin evde tek başına yaşadığını söylediği öğrenildi. Eşinin telefon kullanmadığını belirten Marina Tamer, ülkesinden İstanbul'daki evine döndüğünde kapıyı açan olmayınca camdan içeri girdiğini ve eşini yerde hareketsiz halde bulduğunu ifade etti.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYDA GEÇTİ

Marina Tamer ayrıca eşinin ayaklarında kan dolaşımıyla ilgili rahatsızlık bulunduğunu ve çok fazla sigara tükettiğini söyledi.Olay yerine adli tabip çağrılırken, yapılan ilk değerlendirmede ölüm "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçirildi. Olayla ilgili ilgili birimlere bilgi verilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör