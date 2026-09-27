SON DAKİKA | Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski adli tıp doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında kısa süre önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer (66), Büyükçekmece'deki evinde eşi tarafından ölü bulundu. Tamer'in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi incelemesinin ardından netleşeceği öğrenildi.
BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA: "MÜDAHALEDE BULUNMADI"
Gelişmelerin ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan detaylı bir açıklama geldi. Başsavcılık, Turgay Tamer'in adli tıp doktoru olmadığını, Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığını belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Turgay Tamer isimli şahıs, o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapmaktaydı. Adli tıp doktoru değildir. Kaşif Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği hususu bu doktora bildirilmemiş, dolayısıyla Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmamıştır. Turgay Tamer'in halihazırda bazı sağlık sorunları da bulunmaktaydı. Bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini de icra edememekteydi."
PANA FİLM DİREKTÖRÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Yürütülen geniş kapsamlı soruşturmadaki tek gelişme Tamer'in vefatı olmadı. Başsavcılık, dosya çerçevesinde Pana Film direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığını duyurdu. Karademir, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.
Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalara başlandığını ifade etmişti.
Soruşturmadaki ilk operasyonda olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında firari olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, muhabir, kameraman ve 7 sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Hakimlik, muhabirin de aralarında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Başsavcılığın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermiş ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatılmıştı.
TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ
Soruşturmada, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmış, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Eski gazeteci Osman Arslan tutuklanmış, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, ambulans şoförü Süleyman Kaba ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinde "Ömer Baba" karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay ve "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.
Soruşturma kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.