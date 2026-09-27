SON DAKİKA | Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski adli tıp doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turgay Tamer isimli şahıs, o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapmaktaydı. Adli tıp doktoru değildir. Kaşif Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği hususu bu doktora bildirilmemiş, dolayısıyla Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmamıştır. Turgay Tamer'in halihazırda bazı sağlık sorunları da bulunmaktaydı. Bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini de icra edememekteydi."