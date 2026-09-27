SON DAKİKA! Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde kritik gündemle toplanıyor: Masada "Terörsüz Türkiye" ve fon mağduriyeti var

Yeni haftanın ilk gününde Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kritik gündem maddeleriyle toplanıyor. Masada en önemli başlık Başkan Erdoğan'ın 16. kez tüm dünyaya hitap ettiği BM Genel Kurulu'nun yansımaları ve yapılan ikili temaslar olacak. Terörsüz Türkiye Sürecinde gelinen nokta ve fon mağduriyeti de yine Kabine Toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu toplantısında tüm dünyaya böyle seslenmişti:

190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE SON DURUM NE?

BM 81. Genel Kurulu'nun sonuçları, Terörsüz Türkiye Süreci, kamuoyunda fon mağduriyeti olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma... Kabine yeni haftanın ilk günü kritik başlıklarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı ise Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu'nun sonuçları olacak. Başkan Erdoğan BM marjında birçok devlet başkanı ve liderle görüşme gerçekleştirdi. O temaslarda ele alınan başlıklar Kabine Toplantısında masaya yatırılacak. O görüşmelerden biri de Terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kritik bir anlaşmaya sahne oldu. Türkiye ve Irak güvenlik konusunda işbirliğini derinleştirmek konusunda mutabık kalarak Sincar'da devlet otoritesinin bütünlüğü ve tesisi, yasaklı-silahlı yabancı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Böylece PKK'nın Sincar'dan çıkacağı ve Başika'nın Irak'a devredileceği duyuruldu. Bu çerçevede Terörsüz Türkiye Süreci ilgili birimlerin kontrolünde adım adım ilerliyor. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanmasının tespit ve teyidi aralıksız sürüyor. Hem kabine toplantısında hem de yeni haftada gerçekleştirilmesi beklenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gelinen son durum tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak.

BAKAN ŞİMŞEK KABİNEYE BİLGİ VERECEK

Kamuoyunda 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma Kabine'de masaya yatırılacak bir diğer önemli konu başlığı durumunda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Borsa Manipülasyonu soruşturması kapsamında operasyonlar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılarına ödemelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı halinde. Toplantıda 7 portföy yönetim şirketine tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alındı. Başkan Erdoğan New York'ta basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide konuya ilişkin Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını vurgularken, Bakan Şimşek'in toplantılarda elde edilen verilere ilişkin Kabine Toplantısında sunum yapması bekleniyor.

MEKKE ANLAŞMASI, HÜRMÜZ BOĞAZI, GAZZE

Dış politika başlığında genelkurmay başkanı orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Anlaşması görüşmesi çerçevesindeki suudi Arabistan ziyaretinin sonuçları, Hürmüz Boğazı'nda seyrü sefer serbestisinin korunması için atılabilecek adımlar ve Gazze'deki son durum ele alınacak.

OKULLARDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası okullardaki güvenlik önlemleri ve erken risk tespitine yönelik çalışmalarda masada olacak.

FAİLİ MEÇHUL SORUŞTURMALAR ELE ALINACAK!

Son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Faili meçhul soruşturmalar ve eski davalara ilişkin gelişmeler de kabine toplantısında mercek altına alınacak.

TDT VE COP31 ZİRVELERİNİN HAZIRLIKLARI MASADA

Ayrıca 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da 190'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek COP31 zirvesi için yapılan hazırlıklara da ayrı parantez açılacak.