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SON DAKİKA | Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'e rüşvet soruşturması! '5 milyon dolarlık' para trafiği...

SON DAKİKA | Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'e rüşvet soruşturması! '5 milyon dolarlık' para trafiği...

Son dakika: Ankara’daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci’nin dijital materyallerinde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem’le yapılan yazışmalar ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2026 11:46 Son Güncelleme: 27 Eylül 2026 12:16

Gelen son dakika haberine göre; Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. 5 MİLYON DOLARLIK PARA TRAFİĞİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefon ve dijital materyallerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken yazışmalar ortaya çıktı. Birinci'nin dijital materyallerinde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le gerçekleştirilen yazışmalarda 5 milyon dolarlık para trafiğinin ve Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibinin konuşulduğu belirlendi.

5 MİLYON DOLARLIK PAZARLIK Dijital materyallerde yer alan mesajlarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde sonuç alınması amacıyla 5 milyon dolarlık "iş takibi" konuşuldu. Yazışmalarda sürecin sonuçlandırılamaması üzerine bu kez verilen paranın geri alınması gündeme geldi. Bir mesajda Mustafa Erdem'e hitaben, "Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için..." ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi.