İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 'Fon Soruşturması' açıklaması: Yeni tedbir yok
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin kaldırılan tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yönelik kaldırılan tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Alınmış ilave veya yeni bir tedbir kararı bulunmamaktadır.