İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 'Fon Soruşturması' açıklaması: Yeni tedbir yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin kaldırılan tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından ’Fon Soruşturması’ açıklaması: Yeni tedbir yok
DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yönelik kaldırılan tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Alınmış ilave veya yeni bir tedbir kararı bulunmamaktadır.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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