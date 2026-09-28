İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından ’Fon Soruşturması’ açıklaması: Yeni tedbir yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yönelik kaldırılan tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Alınmış ilave veya yeni bir tedbir kararı bulunmamaktadır.