SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor...

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Değerli arkadaşlar son toplantımızdan bu yana yine yoğun bir gündemle milletimize hizmet etmeyi sürdürdük. Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmek için çalışmaya devam ediyoruz.

Okullarda alınabilecek tedbirleri görüştük. 11 Eylül'de hem inşası tamamlanan eser ve yatırımların açılışları yapmak için baba ocağımız Rize'deydik. 26 projemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Toplam değeri 11 milyar lirayı aşan bu eserlerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Muhalefetin buraya uçak inmez dediği İstanbul Havalimanı rekora doymuyor. "Kuş uçmaz, kervan geçmez" diyerek kara çaldıkları havalimanı 286 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Dünyada ikinci, Avrupa'da ilk kez aynı anda 3 pistten iniş kalkış yapabilen havalimanıdır. Dördüncü ana pistte toplam sayı 6'ya çıktı. Olumsuz hava şartlarında bile iniş kalkışları üst seviyeye çıkaran yeni pistimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."