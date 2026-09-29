AK Parti'ye 9 belediye başkanı katılacak: Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda rozetleri takılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda AK Parti'ye katılan yeni belediye başkanlarına rozet takılacak. CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti'den toplam 9 belediye başkanı partiye geçecek.
AK Parti'ye bugün 9 yeni belediye başkanının katılacağı öğrenildi. Yeni başkanlara Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda rozet takılması bekleniyor.
AK Parti'ye katılacak belediye başkanları arasında CHP'den Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer'in bulunduğu öğrenildi.
Yeniden Refah'tan ise Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nun olduğu belirtildi.
İYİ Parti'den ise Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu var.