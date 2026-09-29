SON DAKİKA… Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını topladı! Beştepe’deki kritik zirve başladı...

EKONOMİ KURMAYLARINI TOPLADI!

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bugün ekonomi kurmayları ile bir araya geleceklerini de açıklamıştı. Beştepe'deki kritik zirve başlarken, toplantıda ermaye piyasası kuralları ve hukuk devleti sınırları çerçevesinde atılacak adımlar, mağdur olan vatandaşlara yönelik devreye alınacak tedbirler, adli ve idari soruşturmanın gidişatı ile benzer tabloların yeniden yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar tüm yönleriyle masaya yatırılıyor.

TOPLANTIYA KATILMASI BEKLENEN İSİMLER VE KURUMLAR

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Borsa İstanbul yetkililerinin katılması bekleniyor...