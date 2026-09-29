SON DAKİKA… Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor! Gündem fon soruşturması ve alınacak tedbirler

BAŞKAN ERDOĞAN: HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmaların yapıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan "Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir" ifadelerini kullandı.