SON DAKİKA… Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor! Gündem fon soruşturması ve alınacak tedbirler
SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın yaptığı açıklamada, fon soruşturmasına da vurgu yaptı. "Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir” diyen Başkan Erdoğan, bugün ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini açıkladı. Toplantıda fon krizine ilişkin yol haritasının açıklanması, alınacak tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor.
SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket edildiğini belirten Erdoğan, kapatılan fonların tasfiye sürecine ilişkin çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.
BAŞKAN ERDOĞAN: HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER
Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmaların yapıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan "Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir" ifadelerini kullandı.
"SÜREÇ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"
Kapatılan fonların tasfiye sürecine ilişkin çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, Haksız kazanç elde edenler için gerekli soruşturmaların yapıldığını, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesinin kritik olduğunu da vurguladı.
Fon kriziyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Erdoğan sermaye piyasalarının işleyişini çok daha işlevli hale getirecek hukuki ve idari düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini açıkladı. Devletin ilgili kurumlarının yoğun bir mesai içerisinde olduğunu ifade eden Erdoğan, yarın ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini belirterek, "Gereken her türlü adım atılacak" ifadelerini kullandı.