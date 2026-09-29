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  • SON DAKİKA | Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi

SON DAKİKA | Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazıldı.

SON DAKİKA | Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarının dondurulması istendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazıldı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör

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