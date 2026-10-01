Başkan Erdoğan’dan fon sorunuyla ilgili net mesaj: Meseleyi süratle çözüyoruz

Erdoğan "Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz" dedi.

"KİMSENİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYECEĞİZ"

Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Ekonomide, bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen, Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık.

Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkar sorunun da üstesinden geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun, iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.