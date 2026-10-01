Dışişleri’nden, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırısına tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır. Suudi Arabistan'a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz."