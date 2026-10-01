SON DAKİKA I MHP lideri Bahçeli'den YENİ Parti'ye tepki: "Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır"

Son Dakika Haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitabı için kürsüye çıktığı sırada Yeni Parti Grubu milletvekillerinin Genel Kurul salonunu terk etti.

MHP lideri Bahçeli'den YENİ Parti'ye tepki!

"YENİ PARTİ'DEN YENİLİKLER BEKLİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır. YENİ Parti'den yenilikler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.