Son dakika | MİT'ten flaş operasyon: Reyhanlı'daki terör saldırısının faili Avrupa'ya kaçarken yakalandı
Gelen son dakika haberine göre; 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer el-Hatip, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan Hatip’in, saldırının failleri ile Esad rejiminin istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağladığı belirlendi.
Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yürüttüğü çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı. Saldırının Suriyeli faillerinden, kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip, Avrupa'ya deniz yoluyla kaçmaya çalışırken yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Hatip'in, saldırının planlama ve organizasyonunda yer aldığı, saldırıyı gerçekleştiren isimler ile Beşar Esad rejimine bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağladığı tespit edildi.
SALDIRIYI BİRLİKTE PLANLADILAR
1976 yılında Suriye'nin İdlib kentinde doğan Ömer el-Hatip, Şam'daki 14. Tümen'de askerlik yaptıktan sonra bir süre İdlib'de inşaat işiyle uğraştı. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılında Lazkiye'ye giden Hatip, Beşar Esad'a bağlı askeri istihbarat birimi "Emn El Askeri" bünyesinde muhaliflere karşı silahlı faaliyet yürüten Şebbiha grubunda yer aldı. Bu süreçte dönemin Emn El Askeri Lazkiye Şubesi Başkanı Kifah Melhem ile tanıştı. Hatip, 2011 sonrası Lazkiye'de bulunduğu dönemde Reyhanlı saldırısının diğer failleri Yusuf Nazik, Cengiz Sertel ve Ercan Bayat ile tanıştı. Bir villada birlikte kalan grup, Lazkiye ve Keseb bölgelerinde kaçakçılık faaliyetleri yürüttü. Hatip, Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları yapan Yusuf Nazik'i 2013 yılında Kifah Melhem ile bir araya getirdi. Eylemin detaylarının da bu görüşmelerde belirlendiği tespit edildi.
BOMBA MALZEMELERİNİ TESLİM ALDI
Hatip ile Yusuf Nazik, saldırıdan önce Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. İkilinin, Lazkiye'de bulunan Kifah Melhem'den onay aldığı belirlendi. Saldırıdan önce Mayıs 2013'te Hatip, Temir Dükancı ile birlikte Emn El Askeri Lazkiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç daha sonra Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bomba düzeneğiyle infilak ettirildi.