Son dakika | MİT’ten flaş operasyon: Reyhanlı’daki terör saldırısının faili Avrupa’ya kaçarken yakalandı

Saldırının ardından Suriye'ye kaçan Temir Dükancı ve Yusuf Nazik'i de Emn El Askeri Lazkiye Şubesi'ne götüren Hatip'in, saldırının diğer failleriyle birlikte Beşar Esad rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildiği belirlendi. MİT'in, saldırının hemen ardından faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı, Hatip'in Suriye'deki faaliyetlerini de yıllar boyunca adım adım takip ettiği öğrenildi.

AVRUPA'YA KAÇARKEN YAKALANDI

MİT, Ömer el-Hatip'in Avrupa'ya kaçma hazırlığında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen MİT, Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı ve Türkiye'ye getirdi. Böylece saldırının faillerinden birinin daha adalete teslim edilmesi sağlandı. Reyhanlı saldırısının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dib Koralı ve Temir Dükancı ise 2025'te yakalanmıştı. Saldırının talimatını veren isim olarak belirtilen Tümgeneral Kifah Melhem'in ise Şubat 2024'te Beşar Esad tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atandığı, Esad rejiminin devrilmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor.