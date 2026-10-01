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Son dakika | MSB'den Yunanistan ve GKRY'ye 'elektrik güzergahı' uyarısı: Kıta sahanlığımızda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek

Son dakika | MSB'den Yunanistan ve GKRY'ye 'elektrik güzergahı' uyarısı: Kıta sahanlığımızda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve GKRY arasındaki elektrik kablosu güzergahıyla ilgili, "Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz’de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçervesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir. " dedi.

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2026 11:01 Son Güncelleme: 01 Ekim 2026 11:37

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Tuğamiral Aktürk, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100'üncü kuruluş yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak 1926'da kurulduğunu ve yaklaşık bir asırlık köklü geçmişiyle Türk havacılık sanayisinin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aktürk, "Kuruluşundan bu yana Hava Kuvvetlerimizin harekat kabiliyetinin geliştirilmesine ve hava araçlarımızın göreve hazırlık seviyesinin yüksek tutulmasına önemli katkılar sağlayan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüz, başta A400M, C-130 ve CN-235 askeri nakliye uçaklarımız, KC-135R tanker uçaklarımız ile SF-260D ve T-41D eğitim uçaklarımız olmak üzere farklı tipteki hava araçlarının yanı sıra uçak yangın söndürme, uçak çeker, bomba yükleme araçları, uçak durdurucu sistemler, uçaksavarlar ve akaryakıt ikmal tankerlerinin fabrika seviyesi bakım, onarım, modernizasyon ve modifikasyon faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

MSB'den Yunanistan ve GKRY'ye 'elektrik güzergahı' uyarısı: "Kıta sahanlığımızda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek" | Video Aktürk, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün sahip olduğu bakım ve idame kabiliyetlerinin yanı sıra yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk milli uçak çeker aracı "Rahvan" ile bomba yükleme aracı "Seyit Onbaşı"yı ürettiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki tek "Paraşüt Üretim Merkezi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının" en yüksek kapasiteye sahip imalat merkezi olarak görev yaptığını söyledi. Fabrikanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Her fabrika bir kaledir" sözünde ifadesini bulan anlayışın bir asırlık temsilcisi olduğunu belirten Aktürk, geçmişten devraldığı bilgi ve tecrübeyi geleceğin teknolojileriyle buluşturduğunu belirtti.

Aktürk, TSK'nın, modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayisinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "28 Eylül'de, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyeti, Hava Kuvvetleri Komutanımız ile Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan'ın katılımıyla TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirilmiş, yine geçtiğimiz hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Tekerlekli Silah Taşıyıcı Aracın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. MKE tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 81 milimetre havan mühimmatı ve 155 milimetre beton delici topçu tapası, savunma sanayisi paydaşlarımıza Azak harp başlığı teslimatı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, MKE'nin Azerbaycan'daki şirketi Makine Kimya Azerbaijan (MKA) ile Azerbaycanlı Miras firması arasında 30 Eylül'de, BMP-1 zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonu ve ortak savunma sanayisi projelerine yönelik mutabakat zaptı imzalanmış; modernize edilen ilk BMP-1T 'Turan' ise ADEX 2026'da ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştır." TERÖRLE MÜCADELE TSK'nın, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması, milletin huzurunun korunması ve devletin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğüne işaret eden Aktürk, şu bilgileri verdi: "Bu kapsamda son bir hafta içerisinde, 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda ise 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 706 olmuş, engellenen 1149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52 bin 487'ye ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." Aktürk, TSK'nın, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı'na da değinen Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından 7-9 Ekim arasında Atina'da Yunanistan Milli Savunma Kolejine ziyaret gerçekleştirileceğini ifade etti.