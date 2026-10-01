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  • SON DAKİKA… Yeni Parti’den Genel Kurul’da skandal tavır! Ayağa kalkmadılar salonu terk ettiler

SON DAKİKA… Yeni Parti’den Genel Kurul’da skandal tavır! Ayağa kalkmadılar salonu terk ettiler

SON DAKİKA… TBMM’nin yeni yasama yılı başladı… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşması yapmak için kürsüye çıktığı sırada AK Parti, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti tarafından ayakta alkışlandı. Ancak Yeni Parti vekilleri, Özgür Özel ile birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı…

SON DAKİKA… Yeni Parti’den Genel Kurul’da skandal tavır! Ayağa kalkmadılar salonu terk ettiler
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SON DAKİKA… Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 51 günlük aranın ardından bugün 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı. İlk tören Meclis Atatürk Anıtı önünde gerçekleşirken saat 13.002da TBMM Genel Kurulu toplandı.

SON DAKİKA… Yeni Parti’den Genel Kurul’da skandal tavır! Ayağa kalkmadılar salonu terk ettiler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı.

SON DAKİKA… Yeni Parti’den Genel Kurul’da skandal tavır! Ayağa kalkmadılar salonu terk ettiler

Bu sırada AK Parti, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti sıraları Başkan Erdoğan'ı ayakta karşıladı. Ancak Yeni Parti, Başkan Erdoğan kürsüye çıktığı sırada salondan ayrıldı.

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SON DAKİKA… Yeni Parti’den Genel Kurul’da skandal tavır! Ayağa kalkmadılar salonu terk ettiler

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul'dan çıkarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan acıkış konuşmasına devam etti.

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