Bakan Çiftçi: "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, son derece güzel ilerliyor”

"SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM ALANLARI, SOKAKLAR DEĞİL"



Sahipsiz sokak hayvanları konusunu hassasiyetle takip ettiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti: "İçişleri Bakanlığı olarak, yasanın bize verdiği görevi yerine getiriyoruz ve bugün itibariyle de yüzde 99,7 oranına ulaşmış durumdayız, tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarını toplama noktasında. Biz, görevimizi yapıyoruz. Hepimiz yaşadık, biliyoruz. Büyüklerimiz, dedelerimiz, sabah namazına, yatsı namazına gidemez duruma gelmişti. Hanımlar, sokağa çıkamaz hale gelmişti. Saldırıyorlar, bunu televizyonlarda hepimiz gördük, bu görüntüleri izledik. Çocuklar, parka gidemez oldu. Kaç tane çocuğu parçaladılar. Demek ki buna başka bir tedbir almak, formül bulmak gerekiyordu. Formül de belli oldu şimdi. Artık, sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam alanları, sokaklar değil. Çünkü sokak, açlık, hastalık, yaşam hakkının riske girmesi demek, hayvanlar açısından. Trafik kazalarına sebebiyet veriyor, sahipsiz sokak hayvanları. Bazen açlıktan, hastalıktan da ölüyorlar. Şu andaki sistem daha iyi değil mi? Belediyeler, barınakta bunları topluyor, orada besliyor, tedavilerini yapıyor, kısırlaştırıyorlar. İsteyenler varsa sahiplendiriyorlar. Toplumu, hayvanseverleri, davet ediyorum. Hayvanseverler gelsinler, barınaklardaki hayvanlardan birer, ikişer sahiplensinler, baksınlar evlerinde." Çiftçi, İstanbul'da 15 Ekim'e, Diyarbakır'da 30 Ekim'e kadar bütün sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmış olacağını belirterek, "Şu anda iki ilimiz kaldı, İstanbul ve Diyarbakır. İçişleri Bakanlığı olarak toplumun önemli bir problemini de bu ayın sonunda tamamen çözüme kavuşturmuş olacağız. Bu konuda kararlıyız. Üzerimize düşeni yapmak konusunda da elimizden geldiği kadar çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Çiftçi, ardından MHP Yalova İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.