Bakan Çiftçi: "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, son derece güzel ilerliyor”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda konuşma gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, şu anda daha önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar hem iç hem dış konjonktür açısından son derece güzel ilerliyor.” ifadelerine yer verirken, “Bu terör belasından devletimizi, milletimizi kurtarmış olacağız." dedi.
Çiftçi, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının 700 bin personeliyle Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, huzurun yüzyılını inşa etmek üzere görevli olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini hassasiyetle takip ettiklerini belirten Çiftçi, "Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, MİT Başkanlığı, devletin diğer organlarıyla süreci büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Çünkü 50 yıllık bir terör belasından kurtulmak üzereyiz. İnşallah bu sefer bu süreç, başarıya ulaşacak." diye konuştu.
Ülkede iki yıldır şehit vermemenin çok önemli olduğunu aktaran Çiftçi, şunları kaydetti: "Artık, annelerimiz ağlamayacak, eşler dul kalmayacak, çocuklar yetim kalmayacak. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, şu anda daha önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar hem iç hem dış konjonktür açısından son derece güzel ilerliyor. İnşallah bu şekilde de devam edecek ve süreç, başarıya ulaşmış olacak. Bu terör belasından devletimizi, milletimizi kurtarmış olacağız. Bununla da sınırlı kalmayacak. Terörsüz bölgeyle beraber Suriye'de, Irak'ta da güzel gelişmeler oluyor. İnşallah İran'da da bu süreç, başarıya ulaşacak ve terörsüz Türkiye, terörsüz bölge tamamen hayata geçmiş olacak." Çiftçi, Terörsüz Türkiye ile bir yola girildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bundan kaynaklanan boşluğu doldurmak isteyen organize suç çeteleri var. Biz, bunlara 'yeni nesil organize suç örgütleri', 'üçüncü nesil suç çeteleri', 'şehir eşkıyaları' diyoruz. Bunlar, vatandaşımızın evini, iş yerini, aracını kurşunluyor, haraç istiyorlar. Vatandaşımızı canından bezdiriyorlar. Bunlarla kararlı şekilde mücadele ediyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak 2026 yılını yeni nesil suç örgütleriyle mücadele yılı, uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettik. Bu yıl 9 ayda 600 yeni nesil suç örgütüne yönelik, 1675 operasyon gerçekleştirmişiz. Bunların bazıları, uluslararası bağlantısı olan, bazıları ulusal çapta faaliyet gösteren suç örgütleri, bazıları bölgesel, bazıları yerel çapta. Büyük bir çoğunluğunu çökerttik. Hedefimiz, sene sonuna kadar bunların büyük bir kısmının faaliyet alanlarını daraltmak ve tamamen çökertmek. Bununla ilgili mücadelemiz kesintisiz devam ediyor."0 Bazı suç örgütü mensuplarının yurt dışına kaçtığını aktaran Çiftçi, "Bunları yurt dışında da takip etmeye devam ediyoruz, izini sürüyoruz. Nereye giderlerse gitsinler, dünyanın hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, takip edip bulundukları yerlerden getirmeye ve adalete teslim etmeye azmettik. Bununla ilgili mücadelemizi, kesintisiz devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.