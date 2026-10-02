Ömer Çelik’ten hayatını kaybeden İoanna Kuçuradi için başsağlığı mesajı!

"Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Felsefeyi "insan olma sanatı" olarak anlattı hepimize. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık. Hocamız büyük bir değerdi. Gerçek bir "rehber"di. "İnsan olma ve insan kalma" hakkında söylenecek her sözde O'nu hatırlayacağız. Ülkemizin ve herkesin başı sağolsun."

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