Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2026 Güneydoğu’da: Türkiye’nin geleceği emin ellerdedir

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST 2026 Güneydoğu'yu ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Maşallah ne muhteşem bir katılım, ne muhteşem bir merasim. Sizlerin şahsında büyük Türkiye'nin müjdecisi olan gençleri yürekten selamlıyorum.

Perşembe günü Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Sorumlular kimse hesabını mutlaka verecektir.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ EMİN ELLERDEDİR

Sevgili genç kardeşlerim akılla emeğin zekayla bilgiyi buluşturan bir TEKNOFEST'te sizlerle yine beraberiz. Türkiye'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi bugün bir kez daha gururla seyrediyoruz. Ürünlerini sergileyen kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştüren gençlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemin önü de ufku da bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı TEKNOFEST kuşağının izini mührünü taşıyacaktır. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu milletin göz bebeğidir. Böylesine bilgili ahlaklı cesur ve öz güvenli gençlikle yol yürüdüğüm için Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdediyorum. Gözlerinizdeki şu ışık hiç sönmesin. Kalplerinizdeki şu coşku hiç ama hiç dinmesin. Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, T3 Vakfımızı ve bu sürece destek veren bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in coşkusunu Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Başvuru sayısı her geçen yıl yükseldi. Bugün TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilgi çok yoğundu. 730 bin takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi sayımız 1 milyona yaklaştı. 81 ilin yanında 97 ülkeden katılıcılar da aramızda.

BU MİLLET ASIRLARDIR SİZLERİ BEKLİYOR

Türkiye'nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Mazlum ve mağdurlar çağlardır sizi dört gözle bekliyor. Şunu da asla akılınızdan çıkartmayın. Sizi durdurmak, yavaşlatmak, ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden kızıl elma hedefinizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz.

SAVUNMA SANAYİNDE DEVRİME İMZA ATIYORUZ

Sizlere inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Kıymetli misafirler sevgili genç kardeşlerim Türkiye olarak savunma sanayindeki başarıları sürdürüyoruz. bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz. Havada karada denizde ve uzayda devreye aldığımız projeler, geliştirdiğimiz ürünlerle destan yazmaya devam ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ekipmanları kahraman ordumuzun envanterine ekliyoruz. Dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Savunma ihracatında dünyanın 11'inci ülkesiyiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle TEKNOFEST Güneydoğu'nun gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm takımları yarışmacıları tekrar tebrik ediyorum. 5 gün boyunca burayı ziyaret eden ve edecek olan misafirlere şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.