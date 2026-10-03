Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Ali Özbaran’ın evinden servet çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyelerine yönelik düzenlenen ve 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, şüphelilerden Ali Özbaran'ın evinde yapılan aramalara ilişkin görüntüler kamuoyuna yansıdı.

ŞÜPHELİNİN ADRESİNDE SERVET ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon günü Ali Özbaran'ın ikametgahında gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı yollarla elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda nakit para, ziynet eşyası, silah ve soruşturmaya konu resmi evraklar ele geçirildi. Emniyet güçlerinin kayda aldığı baskında el konulan materyaller şu şekilde sıralandı:

Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı | Video

4 kilogram külçe altın

257.600 Euro, 64.100 Paund ve 25.120 Dolar

116 adet tam Cumhuriyet altını

8 adet yarım, 5 adet çeyrek ve 2 adet 1 gramlık altın

1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 60 adet fişek

Çok sayıda ihale dokümanı