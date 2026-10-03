SON DAKİKA... Hakem soruşturmasında yeni gelişme! Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı

SON DAKİKA... Hakem Soruşturması kapsamında Ferhat Gündoğdu , Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Koray Gençerler, Mesut Çarık ve başka isimlerin anlatımları üzerinden aynı örüntü Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, kişisel husumet veya intikam saikiyle hareket etmediğini, kararların MHK tarafından kolektif alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini söyledi. Gündoğdu, değişikliklerin performans, ihtiyaç ve MHK değerlendirmesi çerçevesinde yapıldığını savundu. Belirli geçmiş maçlarda görev yapan hakem ve gözlemcilerin topluca liste dışı bırakıldığı yönündeki iddialar da soruşturma dosyasında yer aldı. Süleyman Abay, Taner Gizlenci ve Emre Altun gibi isimlerin anlatımlarında, özellikle 2015 yılındaki bazı Trabzonspor karşılaşmalarında görev yapan isimlerin yıllar sonra aynı klasman değişikliklerinde dışarıda bırakıldığı aktarıldı.

VETAS ÜZERİNDEN YAPILAN ATAMALAR SORULDU

Hakem atamalarının VETAS üzerinden otomatik değil, manuel olarak değiştirildiği yönündeki beyanlara ilişkin Gündoğdu, VETAS'ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını, kendi dönemlerinde sistemi geliştirdiklerini ve bir hakemin keyfi biçimde "etap dışı" bırakıldığı yönündeki beyanları reddetti.

MAÇ ÖNCESİ HAKEMLERİ ARADIĞINI KABUL ETTİ

Gündoğdu, görev süresince bazı hakemleri maç öncesinde aradığını kabul etti. Bunu moral vermek ve önemli bir gündem varsa öğrenmek amacıyla yaptığını söyledi.

Birden fazla tanık, Gündoğdu'nun hakemlerin kimlerle görüştüklerini bildiği veya HTS kayıtlarına ulaşılabileceği yönünde konuştuğunu söyledi. Gündoğdu ise bu sözleri kabul etmekle birlikte bağlamının farklı olduğunu; kurum içi bilgilerin basına sızdırılmaması için, şikâyet hâlinde HTS kayıtlarının yargının eline geçebileceğini hatırlattığını ifade etti. Kendisinin bunu tehdit değil, hakemlerin kariyerlerini korumaya yönelik uyarı olarak gördüğünü söyledi.