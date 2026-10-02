SON DAKİKA… Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki WhatsApp yazışmaları ifşa oldu! Hakemlere böyle müdahale edilmiş: Ben terfi listelerini hazırladım

"BAHİS OYNAMADIM" DEDİ

Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden Yasin Kol'un emniyette verdiği ilk ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Kol'un ifadesinde herhangi bir bahis veya iddia oynamadığını savunduğu, banka hesaplarındaki para hareketlerinin ise kendisinden borç isteyen kişilere gönderdiği paralardan kaynaklandığını söylediği öğrenildi. Kol'un ifadesinde şu sözleri kullandığı belirtildi:

"Ben herhangi bir iddia veya bahis oynamadım. Sadece benden borç para isteyen sevdiğim birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur."