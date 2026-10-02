Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki WhatsApp yazışmaları ifşa oldu! Hakemlere böyle müdahale edilmiş: Ben terfi listelerini hazırladım
Giriş Tarihi: 2.10.2026 10:36 Son Güncelleme: 2.10.2026 10:49

SON DAKİKA… Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki WhatsApp yazışmaları ifşa oldu! Hakemlere böyle müdahale edilmiş: Ben terfi listelerini hazırladım

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kuruluna yönelim yürütülen soruşturma çarpıcı detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Süper Lig hakemi Yasin Kol arasındaki WhatsApp yazışmaları, maçlardaki hakem atamalarına nasıl müdahale edildiğini kanıtladı! İşte detaylar

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SON DAKİKA… Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki WhatsApp yazışmaları ifşa oldu! Hakemlere böyle müdahale edilmiş: Ben terfi listelerini hazırladım
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SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kuruluna yönelim yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, MHK Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, MHK Eski Üyesi - Eski Hakem Yunus Yıldırım, MHK Üyesi - TFF Eğitim ve Dördüncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken soruşturma bu kez hakemlere sıçradı!

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel Trabzon'da gözaltına alındı.

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"BAHİS OYNAMADIM" DEDİ

Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden Yasin Kol'un emniyette verdiği ilk ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Kol'un ifadesinde herhangi bir bahis veya iddia oynamadığını savunduğu, banka hesaplarındaki para hareketlerinin ise kendisinden borç isteyen kişilere gönderdiği paralardan kaynaklandığını söylediği öğrenildi. Kol'un ifadesinde şu sözleri kullandığı belirtildi:

"Ben herhangi bir iddia veya bahis oynamadım. Sadece benden borç para isteyen sevdiğim birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur."

FERHAT GÜNDOĞDU LE YASİN KOL'UN YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI: KİMİ İSTERSİN?

Soruşturma kapsamında Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasındaki skandal yazışmalar da ortaya çıktı. Gündoğdu ile Kol'un arasında geçen yazışmalarda, hakem Yasin Kol'un tüm hakem atamalarına müdahale ettiği gün yüzüne çıktı! Ferhat Gündoğdu'nun Yasin Kol'a "Kimi istersin" diye sorması dikkatlerden kaçmadı!

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SON DAKİKA… Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki WhatsApp yazışmaları ifşa oldu! Hakemlere böyle müdahale edilmiş: Ben terfi listelerini hazırladım
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