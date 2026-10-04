AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tek bir vatandaşımız bile yalnız kalmayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Adana Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8, 4,9, 4,4 ve 4,3 büyüklüğündeki sarsıntılar ile Osmaniye 'nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"O depremler sonrasında devletimizin kurumlarına Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat çerçevesinde çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Biz deprem gerçeğiyle beraber yaşamak zorunda olan bir ülkeyiz. Aktif fay hatlarımız var. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün kurumlarımız anında organize olacak bir model geliştirdiler. 7 gün 24 saat esasına göre herhangi bir yerde deprem olduğu zaman bütün kurumlarımız en güçlü şekilde sahaya iniyorlar ve tek bir vatandaşımızı bile sahipsiz bırakmıyorlar."

"YAŞLILARIMIZ VE ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İÇİN PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLİYOR"

Çelik, bugün meydana gelen depremlere ilişkin, "Bütün ekiplerimiz sahada, Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok, sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok. Tabii ki çok olumsuz etkilenen insanlarımız var. Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destekler Bakanlığımız tarafından veriliyor." ifadelerini kullandı.

Tüm devlet kurumlarının organize şekilde hareket ettiğini dile getiren Çelik, "Bu model Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulmuş ve 7 gün 24 saat esasına göre sahadan hiç ayrılmadan ve çekilmeden gerçekleşen bir modeldir. Allah'a şükür bu sefer sarsıcı, üzücü bir durumla karşı karşıya değiliz. Tabii ki bunun sahadaki taraması devam edecek. En ufak etkilenen vatandaşımız varsa ona ulaşılmaya çalışılacak." değerlendirmesinde bulundu.