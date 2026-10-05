23 yıllık emek el yazısıyla yeniden hayat buldu: Tefsîri’l-Kur’ân, Bakan Ersoy tarafından Başkan Erdoğan’a takdim edildi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Bursa Valiliği iş birliğinde, İsmâil Hakkı Bursevî'nin vefatının 300. yılı münasebetiyle hazırlanan yayın, asırlardır geniş bir coğrafyada okunan eseri müellifinin kaleminden çıktığı hâliyle okuyucuyla buluşturuyor. Başkan Erdoğan'ın yayına özel kaleme aldığı takdim yazısı da eserde yer alıyor.

Ersoy, "Bursevî'nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı, asırlardır geniş bir coğrafyada okunan bu eseri, müellifinin kaleminden çıktığı hâliyle gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Bursa Valiliği iş birliğiyle hazırlanan yayının önemine dikkati çeken Ersoy, müellifin bizzat kendi el yazısıyla kaleme aldığı 16 defterlik tefsiri ilk kez tıpkıbasım olarak ilim ve kültür dünyasına kazandırdıklarını belirtti.

"Rami Kütüphanemizde AileFest kapsamında ailelerimizle bir araya gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a, büyük Osmanlı âlimi, mutasavvıf ve şair İsmâil Hakkı Bursevî'nin Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân adlı eserinin müellif nüshasının tıpkıbasımını takdim ettik."

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rami Kütüphanesi 'ndeki takdime ilişkin şu ifadeleri kullandı:

BAŞKAN ERDOĞAN: "BİR MİLLETİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ, ÂLİMLERİ, SANATKâRLARI VE EDEBİYATÇILARIDIR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eser için kaleme aldığı takdim yazısında, İsmâil Hakkı Bursevî'nin ilim ve düşünce tarihindeki yerine işaret etti.

"Bir milletin en büyük zenginliği, iftihar kaynağı âlimleri, mütefekkirleri, sanatkârları ve edebiyatçılarıdır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Bursevî'yi hayatı boyunca ilim, irfan ve hizmetten geri kalmamış büyük bir tarihî şahsiyet olarak nitelendirdi.

Erdoğan, tefsirden tasavvufa, hadisten fıkha, kelâmdan edebiyata uzanan geniş bir alanda yüz yirmiyi aşkın eser kaleme alan Bursevî'nin, tesiri Osmanlı sınırlarını aşan bir âlim olduğunu vurguladı.

Rûhu'l-Beyân'ın müellif hattı nüshasının yayımlanmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının 300. senesi hatırasına 16 defterden oluşan Rûhu'l-Beyân'ın müellif hattının defterler hâlinde basılmasının, Bursevî'nin, bu seneden gelecek senelere intikal edecek en önemli yadigârı olduğuna inanıyorum."