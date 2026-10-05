AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Cemil Tugay’dan dikkat çeken hamle
SON DAKİKA... CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi Ankara kulislerini heyecanlandırdı. İzmir Büyükşehir'in ve bazı ilçe belediyelerin AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atıldı. Tugay’ın sosyal medyada kendisine yöneltilen “AK Parti’ye geçtiğinizde...” sorusuna verdiği yanıt ise iddiaları doğrular nitelikte.
SON DAKİKA… İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Tugay'ın 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi Ankara kulislerini heyecanlandırdı.
CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de yerel yönetimin ve bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atıldı. Gazeteci Zafer Şahin, iddiaları A Haber canlı yayınında yorumladı. Şahin, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı tarihi canlı yayında açıkladı.
İDDİALARI GÜÇLENDİREN CEVAP
Tüm bu baş döndürücü gelişmelerin ardından, sosyal medyada bir vatandaşın yönelttiği soruya Cemil Tugay'dan gelen net ve kararlı yanıt söz konusu iddiaları iyice güçlendirdi.
Bir kullanıcının "Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" sorusuna cevap veren Tugay, şu ifadeleri kullandı:
"Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz."
CEMİL TUGAY VE İLÇE BELEDİYELERİ AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?
Haktan Uysal moderatörlüğündeki Aklın Yolu programının konuğu Gazeteci Zafer Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi kulislerinden edindiği bilgilere göre Tugay'ın önümüzdeki hafta AK Parti'nin grup toplantısında partiye katılabileceğini aktardı. Olası gelişmenin İzmir'in siyasi dengeleri açısından önemli bir sonuç doğurabileceğini açıkladı.
Ankara kulislerinde çarpıcı iddia! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılıyor | Video
AK PARTİ'YE KATILACAĞI TARİHİ AÇIKLADI!
İzmir Büyükşehir Belediyesi kulislerinden edindiği sıcak bilgileri paylaşan Gazeteci Zafer Şahin, şu ifadeleri kullandı: Yani sanıyorum 7 Ekim ya da 8 Ekim, haftaya çarşamba günü Büyükşehir kulislerinde konuşulan, Cemil Tugay'ın önümüzdeki hafta, yani AK Parti'nin ilk grup toplantısında AK Parti'ye katılacağı yönünde.