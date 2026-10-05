AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Cemil Tugay’dan dikkat çeken hamle

SON DAKİKA... CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi Ankara kulislerini heyecanlandırdı. İzmir Büyükşehir'in ve bazı ilçe belediyelerin AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atıldı. Tugay’ın sosyal medyada kendisine yöneltilen “AK Parti’ye geçtiğinizde...” sorusuna verdiği yanıt ise iddiaları doğrular nitelikte.

AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Cemil Tugay’dan dikkat çeken hamle
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SON DAKİKA… İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Tugay'ın 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi Ankara kulislerini heyecanlandırdı.

CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de yerel yönetimin ve bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atıldı. Gazeteci Zafer Şahin, iddiaları A Haber canlı yayınında yorumladı. Şahin, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı tarihi canlı yayında açıkladı.

AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Cemil Tugay’dan dikkat çeken hamle

İDDİALARI GÜÇLENDİREN CEVAP

Tüm bu baş döndürücü gelişmelerin ardından, sosyal medyada bir vatandaşın yönelttiği soruya Cemil Tugay'dan gelen net ve kararlı yanıt söz konusu iddiaları iyice güçlendirdi.

Bir kullanıcının "Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" sorusuna cevap veren Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz."

AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Cemil Tugay’dan dikkat çeken hamle

CEMİL TUGAY VE İLÇE BELEDİYELERİ AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Haktan Uysal moderatörlüğündeki Aklın Yolu programının konuğu Gazeteci Zafer Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi kulislerinden edindiği bilgilere göre Tugay'ın önümüzdeki hafta AK Parti'nin grup toplantısında partiye katılabileceğini aktardı. Olası gelişmenin İzmir'in siyasi dengeleri açısından önemli bir sonuç doğurabileceğini açıkladı.

Ankara kulislerinde çarpıcı iddia! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılıyor | Video

AK PARTİ'YE KATILACAĞI TARİHİ AÇIKLADI!

İzmir Büyükşehir Belediyesi kulislerinden edindiği sıcak bilgileri paylaşan Gazeteci Zafer Şahin, şu ifadeleri kullandı: Yani sanıyorum 7 Ekim ya da 8 Ekim, haftaya çarşamba günü Büyükşehir kulislerinde konuşulan, Cemil Tugay'ın önümüzdeki hafta, yani AK Parti'nin ilk grup toplantısında AK Parti'ye katılacağı yönünde.

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AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Cemil Tugay’dan dikkat çeken hamle

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN URALOĞLU İLE KRİTİK TEMASLAR

Tugay'ın Ankara temaslarının detaylarına dikkat çeken Gazeteci Zafer Şahin, "Aslında şöyle; Cemil Tugay'ın Ankara ziyareti o gün, çarşamba günü, öğle saatlerinde duyulmuştu. Başkan Erdoğan'a randevu talebi Cemil Tugay'dan geliyor. Kendisi baş başa bir görüşme gerçekleştirmek istiyor. Hatırlarsan Mansur Yavaş'ın verdiği fotoğraf vardı, 9 Eylül günü Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de bir fotoğraf vardı. Kendisi de sanıyorum tıpkı Mansur Yavaş gibi benzer bir fotoğraf vermek istiyor. Yani başka herhangi bir siyasetçi olmadan bir fotoğraf vermek istiyor. Ben tabii bu görüşmeden sonra AK Parti İzmir milletvekilleriyle de görüştüm. Yani şöyle söyleyeyim; o gün itibarıyla zaten geçiş kararı netleşmişti. Burada şu var: İzmir'in kronikleşmiş sorunları var, çok uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Özellikle ulaşımla, trafikle ilgili, altyapıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Zaten aynı gün Ulaştırma Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmesi de o geçişin tamamlandığını gösteren bir başka işaretti" ifadelerini kullandı.

AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Cemil Tugay’dan dikkat çeken hamle

MUHALEFETİN AYARLARINI BOZACAK BİR GELİŞME

İzmir'in siyasi geçmişine ve sembolik önemine değinen Gazeteci Zafer Şahin, sözlerine şöyle devam etti: Efendim, işte bu önemli mi, Büyükşehir Belediye Başkanı niye geçiyor? Tabii bu siyaseten tartışılır ama sembolik anlamda önemli. Niye önemli? Çünkü İzmir, Türkiye'de muhalefetin, özellikle CHP'nin kalesi olarak bilinen bir kent. Çok uzun yıllardır, işte rahmetli Burhan Özfatura'dan sonra İzmir, hep DSP ve CHP geleneğinden gelen isimler tarafından idare edildi. Yaklaşık 30 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz.

AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Cemil Tugay’dan dikkat çeken hamle

İLÇE BELEDİYELERİNDEN DE KATILIM BEKLENİYOR

İzmir'de başka ilçe belediyelerinin de geçiş yapıp yapmayacağı konusundaki kulis bilgilerini aktaran Gazeteci Zafer Şahin, "Başka belediyeler geçer mi? Evet, kimileri 6 belediye diyor, kimileri 3 belediye ismi veriyor ama daha çok taşra ilçeler diyebileceğimiz, yani metropolün dışındaki ilçelerin geçme ihtimali daha yüksek gözüküyor; Bergama gibi, Tire gibi, Bayındır gibi. Zaten şöyle de bir şey var mesela Bergama Belediye Başkanı bir önceki seçimde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuş. Daha sonra dönmüş, CHP'den belediye başkanı seçilmiş. Bergama'da bir önceki dönem zaten AK Parti'deydi. Yine Bayındır yakın dönemde AK Parti'deydi" sözleriyle aktardı.

Gazeteci Zafer Şahin devamında, "Tire her zaman geleneksel olarak merkez sağın, DYP ve ANAP çizgisinin etkili olduğu bir yerdir. Dolayısıyla İzmir'in taşra ilçelerinin Cemil Tugay'dan sonra AK Parti'ye katılma ihtimali son derece yüksek bence de. Bir de son söz; şu an öyle bir ortam var ki mesela beni en çok şaşırtan, yakın dönemde Çiğli'nin AK Parti'ye katılması oldu. Sen de bilirsin, Çiğli metropol bir ilçedir ve CHP'nin çok güçlü olduğu bir yerdir" açıklamasını yaptı.

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