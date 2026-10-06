AK Parti'den dikkat çeken paylaşım: "İzmir'de bahar açacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar yeniden siyaseti hareketlendirdi. Tugay'ın 7 Ekim'de düzenleneceği belirtilen törende AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEOLU PAYLAŞIM

AK Parti tarafından yayımlanan görüntülerde İzmir'deki çöp sorununa ilişkin karelere yer verildi. Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından "07.10.2026" tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı bir görüntü kullanıldı. Öte yandan videonun sonunda "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" melodisinin çaldığı görüldü.

Partiden gelen dikkat çekici bir paylaşım tartışmaları daha da alevlendirdi.