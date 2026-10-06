Başkan Erdoğan İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, Millî Mücadele kahramanlarını rahmetle anarken İstanbulluların gurur gününü kutladı.

Başkan Erdoğan İstanbul’un kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, Millî Mücadele kahramanlarını rahmetle anarken İstanbulluların gurur gününü kutladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım...

Aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

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#İSTANBUL #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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