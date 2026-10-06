İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: KBRN tehditleri sınır tanımıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen '4'üncü Uluslararası KBRN Kongresi'ne katıldı. Kongrede ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü gibi uluslararası örgütlerin temsilcileri ile uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri yer aldı.

"İNSAN, YAŞADIĞI ALEMİN SAHİBİ DEĞİL; EMANETÇİSİDİR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuşmasında, "2017 yılında başlayan KBRN kongrelerimizin, geçen süre içinde bilim dünyasını, uluslararası kuruluşları, kamu kurumlarımızı ve özel sektörü aynı masa etrafında buluşturan güçlü bir iş birliği platformuna dönüştürdüğünü memnuniyetle görüyoruz. Bizim medeniyet tasavvurumuzda insan ile tabiat birbirinden kopuk değildir. İnsan, yaşadığı alemin sahibi değil; emanetçisidir. Toprak, su, hava ve bütün canlı hayatı bize korunması gereken bir emanet olarak verilmiştir. Bu nedenle KBRN güvenliğine yalnızca insan hayatını koruyan teknik bir alan olarak bakmıyoruz. Bu konuyu tabiatı, hayatın bütünlüğünü ve gelecek nesillerin emanetini koruyan büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak güvenlik ve afet yönetimi politikalarımızı; insanı koruyan, riskleri önceden gören ve tehditleri büyümeden bertaraf etmeyi esas alan bir anlayışla yürütüyoruz" dedi.

'ÖNLEYİCİ GÜVENLİK ANLAYIŞINA GEÇİYORUZ'

Bakan Çiftçi, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik ortamı hızla değişiyor; tehditlerin niteliği, araçları ve etki alanı her geçen gün daha karmaşık bir hal alıyor. Şimdi ise karşımızda çok daha karmaşık bir güvenlik ortamı bulunuyor. Genetik mühendisliği, sentetik biyoloji, yapay zeka, otonom sistemler ve çift kullanımlı teknolojiler KBRN güvenliğinin sınırlarını yeniden şekillendiriyor. Kongremizin 'Yapay Zeka Çağında KBRN Tehditlerini Yeniden Tanımlamak' teması da bu değişimi doğru okumamız gerektiğini gösteriyor. Yapay zeka, insanlığa çok büyük imkanlar sunarken, aynı zamanda yeni risk alanları oluşturabiliyor. Tehditlerin niteliği değiştikçe güvenlik anlayışımızı da geliştiriyor, devletimizin kapasitesini yeni risklere göre sürekli güçlendiriyoruz. Teknolojinin beraberinde getirdiği risklere karşı yine teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanıyor; yapay zekayı, erken uyarı sistemlerini ve yeni nesil teknolojileri güvenliğimizin güçlü birer unsuru haline getiriyoruz. Olay meydana geldikten sonra müdahale eden anlayıştan; riski önceden gören, veriyi doğru okuyan, senaryolarını hazırlayan ve gerekli tedbiri zamanında alan önleyici güvenlik anlayışına geçiyoruz. Yapay zeka destekli veri analizini, sensör teknolojilerini ve erken uyarı sistemlerini KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Radyolojik veya kimyasal kirlenmenin bulunduğu sıcak bölgelerde personelimizin can güvenliğini koruyacak; keşif, numune alma ve arındırma faaliyetlerinde kullanılacak robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitemizi de geliştiriyoruz. KBRN tehditleri sınır tanımıyor. Bu nedenle risk ortaksa bilgi de ortaklaşmalı, tehdit küreselse dayanışma da küresel ölçekte güçlenmelidir. Kamunun kapasitesini, akademinin bilimsel derinliğini, özel sektörün yenilikçi gücünü ve uluslararası kuruluşların tecrübesini ortak bir hedef etrafında buluşturuyoruz."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör