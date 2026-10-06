Türkiye-Avusturya ortak işbirliği mekanizması 4. toplantısı!

Toplantıda, terör örgütleriyle mücadele, sınır aşan organize suç yapıları ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede iki ülkenin güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin konu başlıkları ele alındı. Bakan Çiftçi, iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki kurumsal iş birliğinin önemine değinerek, "Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinin kurumsal zeminini oluşturan Ortak İşbirliği Mekanizması'nınson derece faydalı olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Avusturya Federal İçişleri Bakanı Gerhard Karner başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleştirilen Ortak İşbirliği Mekanizması 4. Toplantısı'nda, Türkiye ile Avusturya arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, terör örgütleriylemücadele, organize suç örgütleriyle mücadele ve önümüzdeki dönemde atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZ OLUMLU BİR MECRADA İLERLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR"

Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin seyrine değinen Bakan Çiftçi, "Bu çerçevede, Bakanlıklarımız arasında tesis edilen Ortak İşbirliği Mekanizması'nın 4. Toplantısı için sizlerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. İkili ilişkilerimiz her iki tarafın değerli katkılarıyla ve son yıllardaki üst temasların da etkisiyle olumlu bir mecrada ilerlemeye devam etmektedir." dedi.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTIRARAK DEVAM ETTİRMEMİZ HER İKİ ÜLKE İÇİN DE ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLAYACAKTIR"

İki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliğine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Siyasi ve ekonomik belirsizliklerin arttığı günümüzde, İçişleri Bakanlıkları olarak, güvenlik ile göç yönetimi başta olmak üzere oldukça geniş bir alanda iş birliğimizi artırarak devam ettirmemizin her iki ülke için de önemli kazanımlar sağlayacağı düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.

"ORTAK İŞ BİRLİĞİ MEKANİZMASI'NIN SON DERECE FAYDALI OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bakanlıklar arasındaki iş birliğinin kurumsal yapısına değinen Bakan Çiftçi, "Bu kapsamda, Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinin kurumsal zeminini oluşturan 'Ortak İşbirliği Mekanizması'nın, son derece faydalı olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE ELE ALINDI

Terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "Türkiye, PKK/KCK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyle bölgesel güvenlik ve istikrara büyük bir katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEĞERLENDİRİLDİ

Organize suç örgütlerinin sınır aşan yapısına dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Suç örgütleri; uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, siber suçlar, suç gelirlerinin aklanması ve silah kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerini sınır aşan bir yapıda, küresel ölçekte yürütmektedirler. Bu yapıların finansal kaynakları, lojistik ağları ve yönetici kadroları farklı ülkelere yayılmış durumdadır." dedi.

Yeni nesil suç örgütlerinin faaliyetlerine değinen Bakan Çiftçi, "Özellikle son dönemde 'yeni nesil suç örgütleri' olarak nitelendirilen yapılar, sosyal medya ve dijital iletişim imkânlarını etkin biçimde kullanarak faaliyet alanlarını genişletmeye ve eleman devşirmeye gayret etmektedir. Türkiye'de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütmekteyiz." ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİNİN VE DOSTLUĞUN ARTARAK SÜRDÜRÜLMESİ TEMENNİ EDİLDİ

Bakan Çiftçi, görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren birçok konuyu birlikte değerlendirme imkânı bulduklarını belirterek, "Ülkemize bu ziyaretiniz vesilesi ile iki ülkeyi ilgilendiren birçok konuyu birlikte değerlendirme imkânı bulduk. Başta Bakanlıklarımız olmak üzere, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin ve dostluğun artarak sürdürülmesini temenni ediyor, sizin nezdinizde Avusturya halkına en kalbi selam ve hürmetlerimi iletiyorum." dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör