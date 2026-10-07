Berlin’de itiraf gibi rapor: Türkiye kazanıyor, Almanya kaybediyor
Türkiye'deki belirli kesimlerle birlikte Batılı çıkar odaklarının uzun süre karşı çıktığı İstanbul Havalimanı uluslararası hava trafiğinde köklü değişiklikler yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin İstanbul'daki üçüncü havalimanına yönelik en fazla karalama kampanyası yürüten ülkelerin başında gelen Almanya'da itiraf gibi bir rapor açıklandı. Alman Havayolu Taşımacılığı Endüstrisi Birliği (BDL) ile Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ilk kez sektörün durumunu mercek altına aldı. Alman DW ajansında sonuçlarına yer verilen rapora göre hava ulaşımında Almanya kaybederken, Türkiye kazanıyor. Raporu değerlendiren BDL Genel Müdürü Joachim Lang, Almanya'nın hava taşımacılığındaki stratejik konumunu kaybetmekte olduğunu söyledi. Rapora göre kıtalararası hava trafiğinde, 2010'dan bu yana aktarmalı uçuş tercihleri ve transit merkezlerinde belirgin değişimler yaşanıyor.
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