Özgür Özel'in Cemil Tugay açıklaması yeniden gündem oldu: Sütte leke var onda yok
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AK Parti Grup Toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak AK Parti'ye katılacak. Haziranda CHP'den istifa eden Tugay, bir süredir bağımsız olarak görevini sürdürüyordu. Bu bilgilerin ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu. Özel, Tugay için, "Sütte leke var. Onda yok." ifadeleriyle anons etmişti.
Son dakika haberi... CHP'den istifa ettikten sonra görevini bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katılacak. Cemil Tugay'a Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan tarafından rozet takılması bekleniyor.
"İZMİR'İ GÜZEL ŞEYLER BEKLİYOR"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi. Cemil Tugay ilk açıklamasında, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor" dedi.
"SİYASİ GELECEĞİM İÇİN DEĞİL" SÖZLERİNİ KULLANMIŞTI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Siyasi geleceğim için değil İzmir'e sorumluluğum gereği bir kararın eşiğindeyim" demişti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yıllarda Karabağlar'da düzenlenen Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada "Bu yola çıktığımda adımlarıma eşlik eden biri vardı. Kararlı, inançlı, cesur biri vardı. Doğru neyse onun arkasında duran, duyarlı bir siyasetçi. Yol arkadaşım, bütün iddialara, iftiralara rağmen üzerine çamur yapışmadı. O da Cemil Tugay… Sütte leke var onda yok" demişti...
Özgür Özel'in Cemil Tugay açıklaması yeniden gündem oldu | Video