Özgür Özel'in Cemil Tugay açıklaması yeniden gündem oldu: Sütte leke var onda yok

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yıllarda Karabağlar'da düzenlenen Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada "Bu yola çıktığımda adımlarıma eşlik eden biri vardı. Kararlı, inançlı, cesur biri vardı. Doğru neyse onun arkasında duran, duyarlı bir siyasetçi. Yol arkadaşım, bütün iddialara, iftiralara rağmen üzerine çamur yapışmadı. O da Cemil Tugay… Sütte leke var onda yok" demişti...

Özgür Özel'in Cemil Tugay açıklaması yeniden gündem oldu | Video