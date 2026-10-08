AK Partili Faruk Acar’dan muhalefetin algı operasyonlarına tepki: Sizin derdiniz siyasi fırsatçılık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın hakkında fon soruşturmasıyla ilgili çıkan iddiaları yalanladığı paylaşımı alıntılayarak, "Çamur at, izi kalsın. İftira et, uğraşsınlar. Siyasetinizin geldiği nokta tam olarak budur." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, şunları kaydetti:

"GEREKEN ADIMLARI ATTIK, ATIYORUZ"

"Dün Meclis çatısı altında milletvekillerimizi ve bakanlarımızı, bugün ise bir başka bakanımızı hiçbir somut delil ortaya koymadan hedef aldınız. İsim benzerliklerinden suç üretmeye, şüpheden hüküm çıkarmaya, havadan nem kapmaya vararak insanların itibarını siyasi hesaplarınıza kurban etmeye kalkıştınız. Herkes haddini bilsin. Biz, kim olursa olsun ortada bir durum varsa tereddüt etmeden sorumluluk aldık. Gereken adımları attık, atıyoruz. Kimsenin makamına, ünvanına bakmadan hukukun gereği neyse yapılacak. Ama kimse de bu hassasiyetimizi fırsat bilip siyasi yankesiciliğe soyunmasın.

Bir yanda her iddiayı ciddiyetle ele alanları iftiralarla hedef alacaksınız, diğer yanda haklarında açık yolsuzluk ve irtikap gibi yargı kararları bulunanların arkasında saf tutacaksınız. Sonra da çıkıp hiçbir şey olmamış gibi iftiralarla millete hukuk ve ahlak dersi vereceksiniz. Bizim ne kimseden saklayacak bir şeyimiz ne de kimseye veremeyecek bir hesabımız var. Sizin derdiniz siyasi fırsatçılık. Yönteminiz iftira, sermayeniz çamur, hesabınız itibar suikastı. Foyanız ortaya çıktı, maskeniz düştü. Yine çamura sarıldınız, yine iftiraya sığındınız, yine çuvalladınız. Milletin aklıyla da sabrıyla da daha fazla alay etmeyin."