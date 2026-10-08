Aile Bakanı Göktaş'tan fon açıklaması: İddialar tamamen asılsızdır

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamada "Fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır. Bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Aile Bakanı Göktaş’tan fon açıklaması: İddialar tamamen asılsızdır
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Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamada "Fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır. Bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

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