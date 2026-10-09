AK Partili Yayman’dan fon soruşturması açıklaması: Türkiye bu meseleden güçlenerek çıkacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gündemdeki gelişmelere ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin her alanda "tarihin doğru tarafında" yer aldığını belirten Hüseyin Yayman, partisinin siyasi sicilinin temiz olduğunu vurguladı. Yayman, AK Parti'nin kimsesizlerin ve sessiz çoğunluğun sesi olarak kurulduğunu ifade ederek, "Hiç kimse AK Parti'den, Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den büyük değildir. Cumhurbaşkanımız bu mesele ortaya çıktığından beri 'Yanlış yapanın, hataya düşenin, Beytülmala dokunanların yanında olmayız; onlarla yollarımızı ayırırız' diyerek net bir tavır koymuştur." dedi.

Milletin Başkan Erdoğan'a olan güveninin tam olduğunu kaydeden Yayman, "Sokaktaki vatandaşımız 'Yanlış yapan olabilir ama Tayyip Erdoğan varsa ben ona güveniyorum' diyor. Bu güvene asla halel getirmeyeceğiz. AK Parti bu meselede 'kol kırılır, yen içinde kalır' demeyecektir. Devlet Denetleme Kurulu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız konuyu yakından takip etmektedir. Kuruyla yaş, doğruyla yanlış birbirinden ayrılacak ve bu işin sonuna kadar gidilecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiye bu meseleden daha güçlenerek çıkacak

"GAZETECİ DEĞİL, AKTİVİST GİBİ HAREKET EDİYORLAR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gibi isimler üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Yayman, söz konusu tutumları sert bir dille eleştirdi.

Süreçte FETÖ benzeri taktiklerin devreye sokulduğunu savunan Yayman, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'de 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinde bu kumpasları ve FETÖ'cü taktikleri gördük. Aynı taktiklerin bugün yeni yapılar ve mecralar üzerinden kullanıldığı çok açıktır. Kendisine gazeteci diyen bazı insanların gazeteci değil, birer aktivist ve eylemci gibi hareket ettikleri ortaya çıkmıştır. Gazeteciliğin temel ilkesi olan 5N1K kurallarını hiçe sayan, yalan, algı operasyonları ve dezenformasyon üzerinden seçim öncesi süreci manipüle etmek isteyen bir anlayış var."

"TÜRKİYE TEMİZLENEREK YENİDEN BİR ROTA BELİRLEYECEK"

Yayman, yaşananların zaman ayarlı bir provokasyon olduğunu dile getirerek, "Milletimiz müsterih olsun. Türkiye bu meseleden yine daha güçlenerek çıkacak. Ekonomimizdeki aksaklıklar, kurumlardaki aksaklıklar düzeltilerek, güçlenerek çıkacak. Türkiye temizlenerek yeniden bir rota belirleyecek ve bu noktada ilerleyecek." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör