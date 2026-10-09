Bakan Çiftçi: İlk 9 ay içinde suçlulardan 714 tanesinin Türkiye’ye iadesi sağlandı!

İçişleri Bakanı Çiftçi, Yunanistan'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Çiftçi daha önceden Bulgaristan'a, Gürcistan'a başlayan ziyaretlerin Atina ziyaretiyle devam ettiğini ifade ederek "İnşallah önümüzdeki günlerde de Almanya'yla, İtalya'yla bu programlarımız, ziyaretlerimiz devam edecek" dedi. Ziyaretler kapsamında ele alınan konuları sıralayan Bakan Çiftçi, "Bugünkü ziyaretler kapsamında organize suçlarla mücadele, terörle mücadele, siber suçlarla mücadele, düzensiz göçle mücadele gibi konuları etraflı bir şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.

625 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK BİN 741 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye'de organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin rakamları paylaşan Bakan Çiftçi, "Türkiye'de bu senenin ilk 9 ayı içerisinde 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdik. Bunun neticesinde epey organize suç örgütünü de çökerttik. Bunların 22 tanesi de uluslararası bağlantıları olan organize suç örgütleriydi. Türkiye'de zaman zaman operasyon yaptığımız organize suç örgütleri bazen yurt dışına da kaçabiliyorlar. Yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ederken onların peşini yurt dışında da bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerin amacını açıklayan ve güvenlik diplomasisinin süreceğini belirten Bakan Çiftçi, "Bu gezilerimizin amacı da yurt dışında onlara alan tanımamak, peşlerini kovalamak, izlerini sürüp Türk adaletine teslim etmek ve yargılanmalarını sağlamak. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde de güvenlik diplomasisine devam edeceğiz" dedi.

"714 KİŞİNİN ÜLKEMİZE İADESİNİ DE SAĞLADIK"

Görüşmelerde suçluların iadesi konusunun ele alındığını belirten Bakan Çiftçi, ilk 9 ayda gerçekleşen iade sayısını paylaşarak "Suçluların iadesiyle ilgili, Türkiye'de suç işleyip de yurt dışına kaçan kişilerin iadeleriyle ilgili de görüştük. Nitekim bu sene içerisinde, ilk 9 aylık süre içerisinde, Türkiye'de suç işleyip de yurt dışına kaçmış olan suçlulardan 714 kişinin ülkemize iadesini de sağladık. Bu ziyaretler o manada da son derece önemli ve kıymetli. Ben bundan sonra iadelerin daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÜÇLÜ MEKANİZMANIN DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI KASIM'DA TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında 2023 yılında oluşturulan üçlü mekanizmaya değinen Bakan Çiftçi, mekanizmanın dördüncü toplantısının Kasım ayında Türkiye'de yapılacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, "Türkiye ile Yunanistan ve Bulgaristan arasında 2023 yılında oluşturulan bir üçlü mekanizma var. Dördüncü toplantısını inşallah önümüzdeki Kasım ayında Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Üçlü mekanizma çerçevesinde düzensiz göçle, geri itmelerle ilgili oldukça başarılı adımlar atılmış. Bu konuda epey bir mesafe alınmış" ifadelerini kullandı.

"ÜÇLÜ MEKANİZMANIN GÜVENLİK VE KOLLUK ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DE DÖNÜŞMESİ KONUSUNDA BİR TEKLİFTE BULUNDUM

Üçlü mekanizmanın yeni bir boyut kazanması yönünde teklif sunduğunu belirten Bakan Çiftçi, önümüzdeki ay yapılacak görüşmeye de dikkat çekerek "Üçlü mekanizma çerçevesinde düzensiz göçle, geri itmelerle ilgili oldukça başarılı adımlar atılmış. Bu konuda epey bir mesafe alınmış. Ben bugün bu üçlü mekanizmanın güvenlik ve kolluk alanında iş birliğine de dönüşmesi konusunda bir teklifte bulundum. İnşallah önümüzdeki ay Yunanistanlı bakanlarla, Bulgaristanlı mevkidaşımla üçlü mekanizma çerçevesinde bir görüşme gerçekleştireceğiz" dedi.

Tüm bu çalışmalardaki amaçlarını ortaya koyan Bakan Çiftçi, organize suç örgütü üyelerine yönelik kararlılıklarını vurgulayarak "Yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarlarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler, İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın da Türkiye'de suç işleyip Yunanistan'a sığınan suç örgütü üyeleriyle sorun yaşadığını belirten Bakan Çiftçi, "Onların da Türkiye'de suç işleyip Yunanistan'a sığınan yeni nesil suç örgütleriyle, organize suç çetelerinin üyeleriyle başı dertte. Onlar da burada aynı mücadeleyi vermek istiyorlar. Dolayısıyla problem ortak. Zaten suçlu her yerde suçlu. Gittiği yerde de rahat durmuyor. Onun için onlar da bu konuda iş birliğine oldukça açıklar, sıcak bakıyorlar. İş birliğini geliştirmek istiyorlar" dedi.

"GERİ İTMELERİN SAYICA DAHA DA AZALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Düzensiz göçle mücadele ve geri itmeler konusuna da değinen Bakan Çiftçi, "Artık geri itmeler son aylarda biraz yükselme trendine girmiş olsa da 2023'ten beri bu üçlü mekanizma çerçevesinde oldukça azalmış durumda. Ben ilerleyen günlerde hem bizden kaynaklanan kara sınır kapılarımızdan veya deniz yoluyla giden düzensiz göçmenlerin sayısında azalma olacağını ve bunun neticesinde de Yunanistan, Bulgaristan tarafından da geri itmelerin sayıca daha da düşeceğini, daha da azalacağını değerlendiriyorum" diye konuştu.

"BU ZİYARETLERE SINIR ÖTESİ KAPAN HAREKâTI ADINI VERİYORUZ"

Gerçekleştirilen ziyaretlere Sınır Ötesi Kapan Harekâtı adını verdiklerini söyleyen Bakan Çiftçi, "Artık sınır aşan suçlular diye bir tabir var. Biz de gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlere Sınır Ötesi Kapan Harekâtı adını veriyoruz. Çünkü suçlular sadece ulusal sınırlar içerisinde suç işleyip orada yakalanmıyor, orada adalete teslim edilmiyor. Sıkıştıklarında, söylediğim gibi, yurt dışına kaçıyorlar. Yine gittikleri yerlerde de faaliyetlerine, örgütü yönetmeye ve eylemlerine devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

"969 KİŞİYLE İLGİLİ BU SENE YİNE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI"

İadelerin sağlanması açısından ziyaretlerin önemine değinen Bakan Çiftçi, iade ve kırmızı bülten rakamlarını paylaşarak "İadelerinin sağlanabilmesi için bu ziyaretler kıymetli ve değerli. Türkiye'de suç işleyenlerden 714 kişinin iadesini sağladık. Önümüzdeki günlerde, bu sene 969 kişiyle ilgili yine kırmızı bülten çıkarmışız. Onların da peşini bırakmayacağız. Bu tür ziyaretlerle bu sayıyı daha da artırma, suç işleyenleri Türkiye'ye getirme ve onları adalete teslim etme noktasında bu çalışmalar faydalı olacaktır diye değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör