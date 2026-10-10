İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: ‘Gayretimiz insanımızın evinde huzurlu olması’

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , Kırşehir 'in Kaman ilçesinde düzenlenen 35. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nde vatandaşlara hitap etti. Hasadın bereketini ve üreticilerin emeğini paylaşmak üzere Kaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, festivalin Kaman'a, Kırşehir'e ve tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi. Toprağı işleyen ve alın teriyle geçimini sağlayan üreticilere teşekkür eden Bakan Çiftçi, Kırşehir'in Ahi Evran'ın öğretileriyle şekillenen köklü bir kültüre sahip olduğunu belirtti. Helal kazanç, emeğe saygı ve dayanışmanın bölgenin temel değerleri arasında yer aldığını vurgulayan Çiftçi, merhum Muharrem Ertaş'ın "Aşkınan çalışan yorulmaz" sözünü hatırlattı.

"KAMAN CEVİZİ, EMEĞİN VE SABRIN ÜRÜNÜDÜR"

Kaman cevizinin yıllar süren emek ve sabırla yetiştirildiğini ifade eden Çiftçi, bir ceviz fidanının toprakla buluşturulmasından hasat dönemine kadar üreticilerin büyük bir özveri gösterdiğini söyledi. Her cevizde bir ailenin geçiminin ve geleceğe ilişkin umudunun bulunduğunu belirten Çiftçi, Kaman cevizinin kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve tecrübeyle ilçenin önemli değerlerinden biri haline geldiğini kaydetti. Coğrafi işaretle tescillenen Kaman cevizinin arkasında toprağını tanıyan, işini özenle yapan ve memleketine bağlı üreticilerin emeği bulunduğunu dile getiren Çiftçi, "Kaman cevizinin kalitesini ve itibarını koruyarak gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" mesajını verdi.

"FESTİVAL, İLÇENİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR"

Festivalin yalnızca bir ürün tanıtım etkinliği olmadığını belirten Bakan Çiftçi, organizasyonun üreticilerin ürünlerini tanıtmasına, esnafın ticari hareketliliğinin artmasına ve Kaman'ın daha geniş çevrelerce tanınmasına katkı sunduğunu ifade etti. Etkinliğin gurbette yaşayan Kamanlıları memleketleriyle buluşturduğunu, dostlukları tazelediğini ve komşuluk bağlarını güçlendirdiğini söyleyen Çiftçi, Kaman'da dört yıl kaymakamlık yaptığını hatırlattı. İlçede görev yaptığı yılları özlemle hatırladığını belirten Çiftçi, yeniden hemşehrileriyle bir araya gelmenin kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi. Birbirinin sevincini paylaşan, zor zamanlarda dayanışma gösteren ve sofrasını bölüşen insanların yaşadığı yerlerde kardeşlik bağlarının güçlendiğini vurguladı.