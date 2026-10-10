SON DAKİKA | Bakan Memişoğlu duyurdu: Tiryakiler dikkat! Sigara satışında yeni dönem...
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütünle mücadele kapsamında sigara satışına yönelik yeni bir düzenlemenin gündemde olduğunu açıkladı. Sigara alımında yeni şartlar getirilmesini öngören kanun teklifinin birkaç hafta içinde Meclis’e sunulacağını belirtti. İşte detaylar...
SON DAKİKA | Türkiye'de sigara satışına yönelik yeni bir düzenleme için harekete geçiliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı televizyon programında tütünle mücadele kapsamında planlanan çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sigara satışında kimlik ve T.C. kimlik numarası şartı getirilmesinin gündemde olduğunu belirten Memişoğlu, düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin Meclis'e sunulacağı tarihi de paylaştı.
Memişoğlu, "Sigara satışı kimlikle olacak. 'Kimlik No' şartı olacak, ilgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.
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