SON DAKİKA! Antalya siyasetinde flaş kulis: Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti’ye mi geçiyor?

Siyaset kulisleri, İzmir'de yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir iddiayla hareketlendi. A Haber ekranlarında konuşan Gazeteci Sinan Burhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti saflarına katılmasının beklendiğini öngördüğünü ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ak Partiye mi geçiyor? | Video

ÇİFT YÖNLÜ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Kulis bilgilerini aktarırken kaynak teyidinin önemine vurgu yapan Burhan, iddialarını hem AK Parti hem de CHP ve Yeni Parti'ye yakın kaynaklarla yaptığı çift yönlü görüşmelere dayandırdığını belirtti.

COP 31 ZİRVESİ VE ANTALYA'NIN GELECEĞİ

Antalya'nın stratejik önemine dikkat çeken Burhan, şehrin 100'den fazla devlet başkanını ağırlayacağı COP 31 Zirvesi gibi devasa bir organizasyona ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Bu doğrultuda, belediye yönetiminin kentin kronik sorunlarını çözmek ve şehri daha ileriye taşımak adına yeni atılımlar ve hizmet arayışı içinde olduğu vurgulandı.

İLÇE BELEDİYELERİNDE DE GEÇİŞ BEKLENTİSİ

Siyasi hareketliliğin yalnızca Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Burhan'ın paylaştığı bilgilere göre; Kepez, Demre ve Finike gibi ilçe belediyelerinin de AK Parti'ye geçiş yapmak üzere beklemede olduğu iddia ediliyor.

BÜŞRA ÖZDEMİR'İN SİYASİ GEÇMİŞİ

Başkan Vekili Büşra Özdemir'in siyasi geçmişine ilişkin detaylar da paylaşan Burhan, Özdemir'in Muhittin Böcek'in tutuklanma sürecinde grup başkan vekili olarak atandığını ve sonrasında yine Böcek'in onayıyla başkan vekilliğine getirildiğini aktardı. Ayrıca Özdemir'in geleneksel CHP tabanından ziyade merkez sağ siyasete daha yakın bir profilde olduğu ifade edildi.

"MUHALEFETTEKİ GERİLİM HİZMETİ AKSATIYOR"

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın ciddi sorunları olduğunu ve yatırım beklediğini belirten Burhan, CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan gerilimin hizmet üretimine doğrudan engel teşkil ettiğini savundu. Belediye başkanlarının, yerel yönetim ile merkezi hükümet arasında uyum yakalamak istediklerinin altını çizen gazeteci, bu bağlamda yaşanacak olası parti değişikliklerinin artık sürpriz karşılanmaması gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.