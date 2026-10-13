CHP ve Yeni Parti arasındaki gerilim ve kaos her geçen gün giderek tırmanıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, grup başkanlığı döneminde milletvekili aidatlarının iadesi talebiyle bankaya sunulan evrakta "belgede sahtecilik" ve "güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunulmaya hazırlanıldığı öğrenildi.

Parti yönetiminin, Anayasa Mahkemesi başvuruları için önceden toplanan boş imzaların bu işlemde usulsüzce kullanıldığını tespit ettiği öne sürüldü.

Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor! CHP'de Özgür Özel'e suç duyurusu hazırlığı

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Başkent kulislerine yansıyan sıcak gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Neden suç duyurusu hazırlığı var? Parti aidatlarıyla ilgili malum bir tartışma sürüyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı; grubumuzun bankadaki parasını, milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi itirazı için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çözdüğünü açıklasın dedi. Bu açıklamanın ardından konunun peşine düştük." ifadelerini kullandı.

"BOŞ KAĞITTAKİ İMZALAR KULLANILDI" İDDİASI

Milletvekili maaşlarından kesilen aidatların yeni parti sürecinde iadesi için yapılan girişimi anlatan İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmadan önce, yani Yeni Parti'yi kurmadan önce Grup Başkanı sıfatıyla bankaya yazı gönderdi ve o yazıda milletvekili aidatlarının yeni vekillerin hesabına yatırılmasını talep etti. Tartışma şurada başlıyor; bankaya gönderilen yazıya, milletvekillerinin acil işlemler için boş kâğıda attıkları imzalar da eklendi. İşte bu imzaların, milletvekillerinin rızası dışında bankaya gönderildiği ifade ediliyor. CHP yönetimi bu nedenle suç duyurusu hazırlığında." sözleriyle aktardı.

HUKUKA AYKIRILIK VE 'SAHTE EVRAK' GEREKÇESİ

CHP kaynaklarından elde edilen kulis bilgilerindeki hukuki gerekçelere değinen İlter Yeşiltaş, "Gerekçede; gerek kanun gerekse yönetmelik hükümlerine göre aidatların iadesi yönünde bir karar alınması ve işlem tesis edilmesinin hukuken mümkün görünmediği belirtiliyor. Parti faaliyetlerine tahsis edilmiş bir kaynağın kişisel gelir veya kâr payı gibi dağıtılması açıkça kanuna aykırıdır deniliyor. Ayrıca 23 Nisan 2026 tarihli ve 949 sayılı yazının hukuka aykırı olduğu, imzaların AYM başvuruları için önceden verilen imzalar olduğu ve güvenin kötüye kullanıldığı vurgulanıyor. Yazıda 138 vekilin imzası bulunmasına rağmen IBAN listesinde sadece 100 vekilin yer aldığı, iade talepli toplu dilekçenin güveni kötüye kullanma yoluyla oluşturulmuş 'sahte bir evrak' niteliğinde olduğu ifade ediliyor." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör