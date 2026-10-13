CHP’den Yeni Parti’ye ‘hırsızlık’ suçlaması: 5 milyon 100 bin TL hülle yöntemiyle aktarıldı
CHP’den Yeni Parti’ye ‘hırsızlık’ suçlaması gündemi sarstı. CHP Meclis Grubu bütçesinde bulunan 5 milyonu aşkın paranın, Yeni Parti’nin kuruluşundan bir gün önce usulsüz yollarla aktarıldığı iddia edildi. Milletvekillerinin rızası dışında maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan bütçenin sahte belgeler kullanılarak Yeni Parti’ye götürüldüğünün belgeleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
CHP'nin milletvekillerinden topladığı aidatların, "iade" işlemi üzerinden Yeni Parti'ye taşındığı iddiasına ilişkin belgeler ortaya çıktı.
ÖZGÜR ÖZEL İMZASIYLA...
Ortaya çıkan belgelere göre; Yeni Parti'nin kuruluşundan bir gün önce, 23 Temmuz 2026'da Özgür Özel'in imzasıyla bankaya yazılan yazıda, CHP'nin aidat hesabından listedeki her milletvekiline 57 bin TL yatırılması isteniyor.
CHP'NİN 5 MİLYON LİRASI YENİ PARTİ'YE AKTARILMIŞ
Özgür Özel yönetimi, Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi muhtemel yasal düzenlemeler için daha önce vekillerden toplanan imzaları, aidat iadesi talebinin altında kullandı. Çok sayıda vekilin bilgisi dışında yürütüldüğü ortaya çıkan işlemle CHP'nin 5 milyon 100 bin TL'sinin Yeni Parti'ye götürüldüğü ortaya çıktı.
MİLLETVEKİLLERİNİN İMZALARI İZİNSİZ KULLANILDI
Para aktarımında milletvekillerinin imzalarının rızaları dışında kullanıldığı ve sahte belgelerden yararlanıldığı öne sürüldü. Milletvekillerinin maaşlarından kesinti yapılarak oluşturulan fondaki paranın, evrakta sahtecilik yoluyla zimmete geçirildiği iddia edildi.
AYTUN ÇIRAY'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
Eski CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin CHP'den ayrılırken milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerden oluşan parayı da götürdüğünü iddia etti. Çıray, parti yöneticilerinin acil işlemler gerekçesiyle milletvekillerinden boş kağıtlara imza aldığını, bu imzaların banka işlemlerinde kullanıldığını ileri sürdü. Söz konusu paranın milyar lirayı bulduğunu ileri süren Çıray, "Bunlara devlet teslim edilemez." ifadelerini kullandı.