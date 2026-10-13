  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • CHP’den Yeni Parti’ye ‘hırsızlık’ suçlaması: 5 milyon 100 bin TL hülle yöntemiyle aktarıldı

CHP’den Yeni Parti’ye ‘hırsızlık’ suçlaması: 5 milyon 100 bin TL hülle yöntemiyle aktarıldı

CHP’den Yeni Parti’ye ‘hırsızlık’ suçlaması gündemi sarstı. CHP Meclis Grubu bütçesinde bulunan 5 milyonu aşkın paranın, Yeni Parti’nin kuruluşundan bir gün önce usulsüz yollarla aktarıldığı iddia edildi. Milletvekillerinin rızası dışında maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan bütçenin sahte belgeler kullanılarak Yeni Parti’ye götürüldüğünün belgeleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

CHP’den Yeni Parti’ye ‘hırsızlık’ suçlaması: 5 milyon 100 bin TL hülle yöntemiyle aktarıldı
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

CHP'nin milletvekillerinden topladığı aidatların, "iade" işlemi üzerinden Yeni Parti'ye taşındığı iddiasına ilişkin belgeler ortaya çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL İMZASIYLA...

Ortaya çıkan belgelere göre; Yeni Parti'nin kuruluşundan bir gün önce, 23 Temmuz 2026'da Özgür Özel'in imzasıyla bankaya yazılan yazıda, CHP'nin aidat hesabından listedeki her milletvekiline 57 bin TL yatırılması isteniyor.

CHP’den Yeni Parti’ye ‘hırsızlık’ suçlaması: 5 milyon 100 bin TL hülle yöntemiyle aktarıldı

CHP'NİN 5 MİLYON LİRASI YENİ PARTİ'YE AKTARILMIŞ

Özgür Özel yönetimi, Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi muhtemel yasal düzenlemeler için daha önce vekillerden toplanan imzaları, aidat iadesi talebinin altında kullandı. Çok sayıda vekilin bilgisi dışında yürütüldüğü ortaya çıkan işlemle CHP'nin 5 milyon 100 bin TL'sinin Yeni Parti'ye götürüldüğü ortaya çıktı.

MİLLETVEKİLLERİNİN İMZALARI İZİNSİZ KULLANILDI

Para aktarımında milletvekillerinin imzalarının rızaları dışında kullanıldığı ve sahte belgelerden yararlanıldığı öne sürüldü. Milletvekillerinin maaşlarından kesinti yapılarak oluşturulan fondaki paranın, evrakta sahtecilik yoluyla zimmete geçirildiği iddia edildi.

CHP’den Yeni Parti’ye ‘hırsızlık’ suçlaması: 5 milyon 100 bin TL hülle yöntemiyle aktarıldı

AYTUN ÇIRAY'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Eski CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin CHP'den ayrılırken milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerden oluşan parayı da götürdüğünü iddia etti. Çıray, parti yöneticilerinin acil işlemler gerekçesiyle milletvekillerinden boş kağıtlara imza aldığını, bu imzaların banka işlemlerinde kullanıldığını ileri sürdü. Söz konusu paranın milyar lirayı bulduğunu ileri süren Çıray, "Bunlara devlet teslim edilemez." ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

CHP’den Yeni Parti’ye ‘hırsızlık’ suçlaması: 5 milyon 100 bin TL hülle yöntemiyle aktarıldı

"ACİL İŞLEMLER İÇİN DİYE BOŞ KÂĞIDA İMZA ALINDI"

Parti içi teamüllere ve milletvekili maaşlarından yapılan kesintilere değinen Aytun Çıray, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vahim iddia! Parti Gurup Yönetimlerinin ihtiyaçları için o partinin Milletvekillerinin maaşlarından para kesilir. Tabii benden de kesildi. Bir de acil işlemler için örneğin; Anayasa Mahkemesine itiraz için gerekli olur diye milletvekillerinden boş kâğıda imza alınır. Tabii ben de imza attım. Ama aklımızın en ücra köşesinden bile, partimiz @herkesicinCHP'nin yöneticilerinin imzalarımızı banka işlemlerinde kullanılacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Ve hiçbir partide bu olmadı."

"ÖZEL VE ARKADAŞLARI İMZALARI KULLANARAK PARALARI ÇEKTİ"

Açıklamasının devamında Özgür Özel ve dönemin grup yöneticilerini hedef alan Çıray, suçlamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Şimdi öğrendik ki; Özel ve arkadaşları boş kâğıtlara atılan imzaları kullanarak bankaya yatan milyar lira milletvekillerinin kesintilerini çekerek gitmişler. Dediğim gibi bunlara devlet teslim edilemez.

Yeni Parti’de siyasi çözülme ve İzmir’in rolü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir heyeti ile bir araya geldi

#ÖZGÜR ÖZEL #ANAYASA MAHKEMESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!