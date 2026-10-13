CHP’den Yeni Parti’ye ‘hırsızlık’ suçlaması: 5 milyon 100 bin TL hülle yöntemiyle aktarıldı

"ACİL İŞLEMLER İÇİN DİYE BOŞ KÂĞIDA İMZA ALINDI"

Parti içi teamüllere ve milletvekili maaşlarından yapılan kesintilere değinen Aytun Çıray, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vahim iddia! Parti Gurup Yönetimlerinin ihtiyaçları için o partinin Milletvekillerinin maaşlarından para kesilir. Tabii benden de kesildi. Bir de acil işlemler için örneğin; Anayasa Mahkemesine itiraz için gerekli olur diye milletvekillerinden boş kâğıda imza alınır. Tabii ben de imza attım. Ama aklımızın en ücra köşesinden bile, partimiz @herkesicinCHP'nin yöneticilerinin imzalarımızı banka işlemlerinde kullanılacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Ve hiçbir partide bu olmadı."

"ÖZEL VE ARKADAŞLARI İMZALARI KULLANARAK PARALARI ÇEKTİ"

Açıklamasının devamında Özgür Özel ve dönemin grup yöneticilerini hedef alan Çıray, suçlamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Şimdi öğrendik ki; Özel ve arkadaşları boş kâğıtlara atılan imzaları kullanarak bankaya yatan milyar lira milletvekillerinin kesintilerini çekerek gitmişler. Dediğim gibi bunlara devlet teslim edilemez.

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