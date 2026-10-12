İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir heyeti ile bir araya geldi

Zirvede kısa süre önce AK Partiye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menderes Belediyesi Başkan Vekili Asuman Şen de hazır bulundu. Zirve sonrası açıklama yapan Eyyüp Kadir İnan, "Belediye başkanımıza milletvekillerimizle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Artık İzmir için çok konuşma değil, çok çalışma vakti" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da zirve çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tugay, "AK Parti Genel Sekreterimiz, milletvekilimiz, il başkanımız ve belediye başkanlarımız bir heyet halinde hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İzmir'imize hizmet etmek için hep birlikte çalışma konusunda herkes çok istekli. Önümüzdeki günlerde olan temaslarla, atılacak adımlarla İzmir'de çok güzel hizmetlerin adım adım hayata geçirileceğini hep birlikte göstereceğiz. Bunun kısa bir değerlendirmesi oldu. Hayırlı olsun ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.





TEPKİLER DOĞAL

Geçiş sonrası CHP ve Yeni Parti'den gelen tepkileri değerlendiren Tugay, "Tepkilerin olması doğal. Ancak yaşanan şartların tamamını bir bütün içinde düşünmek lazım. En önemlisi, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek ve belediye hizmetlerini en iyi şekilde yapmaktır. Bu çerçevede, onların parti değişikliğinin arkasındaki mantığını anladıklarına eminim" diye konuştu.

BELEDİYE HİZMETLERİNDE GERİYE GİDİŞ OLMAYACAK

Tugay açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bu bir geçiş dönemi. Bundan sonra yapacağımız çalışmaların insanlara iyi mi kötü mü hissettiren çalışmalar olacağını birlikte göreceğiz. İzmir'deki belediye hizmetlerinde geriye gidiş olmayacak. Yenilerini ekleyeceğiz. İzmir'in kendi karakteristik özellikleri benim için çok değerli. Her bir yurttaşın düşüncesi, inancı, özgürlüğü benim için çok değerli. Kimse üzerinde siyasi baskı oluşturma gibi bir durum olmayacak. Sadece belediye hizmetlerinde ne kadar çok sorun çözebilirsek, ne kadar çok insanımıza dokunursak o kadar başarılı oluruz." İfadelerini kullandı.

İLK ZİYARET SAYGILI'YA

Öte yandan 13 Ekim 2026 Salı günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Partiye geçtikten sonraki ilk ziyaretini AK Parti İzmir İl Başkanlığına yapacağı öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör