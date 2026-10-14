Bakan Çiftçi: "Olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimiz sahada"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul ve Antalya'da etkili olan kuvvetli sağanağın yol açtığı olumsuzluklara karşı 10 bin 293 personel ile 3 bin 118 araç ve iş makinesinin sahada görev yaptığını bildirdi. Bakan Çiftçi, önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu vurgulayarak, gelen her ihbarın titizlikle değerlendirildiğini ve ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale edildiğini ifade etti.
AFAD'ın koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin işbirliğinde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Çiftçi, İstanbul'da 8 bin 392 personel ile 2 bin 246 araç ve iş makinesinin, Antalya'da ise 1901 personel ile 872 araç ve iş makinesinin görev yaptığını kaydetti.
Çiftçi, önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu vurgulayarak, gelen her ihbarın titizlikle değerlendirildiğini ve ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale edildiğini ifade etti.
Yarın ülkenin büyük bir bölümünde olumsuz hava koşullarının beklendiğine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında."
İstanbul ve Antalya'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. AFAD'ımızın koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin iş birliğinde; 📍 İstanbul'da 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle, 📍 Antalya'da bin 901 personel, 872 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale ediyoruz. Yarın ülkemizin büyük bir bölümünde olumsuz hava koşulları bekleniyor. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkânlarıyla milletimizin yanında. 🇹🇷— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) October 14, 2026