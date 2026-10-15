Alçaklığın bu kadarı! Vefat eden Dündar Ziya Gültekin’in ardından nefret kustular

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisinde, Ankara istikametinde seyir halindeyken zincirleme trafik kazasına karışan ve ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'den acı haber geldi. Kazanın hemen ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Gültekin'e ilk müdahale olay yerinden tesadüfen geçen bir doktor tarafından yapıldı. Ardından acilen özel bir hastaneye sevk edilen Gültekin, sağlık ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÖLÜMÜ BİLE SİYASETE MALZEME ETTİLER: İNSANLIK DIŞI PAYLAŞIMLAR!

Gültekin'in acı kaybı sevenlerini ve yakınlarını yasa boğarken, sosyal medyada organize hareket eden bazı troll hesaplar skandal ifadelerle kin ve nefret saçtı. Hayatını kaybeden genç bir siyasetçinin ardından yapılan akılalmaz yorumlar vicdanları yaraladı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: "BİRAZ VİCDAN, BİRAZ İNSAF!"

Yaşanan vicdansızlığa ve acı üzerinden yürütülen çirkin algı operasyonlarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar çok sert tepki gösterdi. Siyasetin de bir ahlakı ve sınırı olduğunu belirten Acar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir ailenin evladını kaybettiği gün, o acı üzerinden siyasi hesap yapmaya kalkışmak gerçekten vicdanla da insanlıkla da bağdaşmıyor. Dündar Ziya Gültekin gibi gencecik bir kardeşimizin vefatını dahi siyasi tartışmalara malzeme edenleri gördükçe insan üzülüyor, hatta öfkeleniyor. Siyasetin bir ölçüsü, bir sınırı vardır. Her meseleye siyasi hesaplarla yaklaşmak, insanların en acılı günlerinde bile bundan bir çıkar elde etmeye çalışmak düpedüz ahlaksızlıktır. Birbirimizle her konuda anlaşmak zorunda değiliz. Ama birbirimizin acısına saygı duymayı, yasına hürmet etmeyi bilmek zorundayız. Biraz vicdan, biraz insaf, biraz da insanlık… Çok şey istemiyoruz."

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör