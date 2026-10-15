Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti: AK Parti Düzce İl Başkanı açıkladı

Anadolu Otoyolu 'nun Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişinin Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Düzce Çağsu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilen Gültekin'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerinden geçen bir doktorun, kalbi duran Gültekin'e kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdüğü bildirildi.

Gültekin'in, dün gece İstanbul'daki şiddetli yağışın ardından sahada çalışmaları takip ettiği, bugün ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken kaza geçirdiği ifade edildi.