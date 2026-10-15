Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti: AK Parti Düzce İl Başkanı açıkladı
Son dakika haberi: Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya giderken Düzce’de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralandı. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişinin Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin olduğu öğrenildi.
Düzce'de zincirleme kaza: Üsküdar Belediye Başkan Vekili yaralandı | Video
KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Kazanın ardından olay yerinden geçen bir doktorun, kalbi duran Gültekin'e kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdüğü bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Düzce Çağsu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilen Gültekin'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Gültekin'in, dün gece İstanbul'daki şiddetli yağışın ardından sahada çalışmaları takip ettiği, bugün ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken kaza geçirdiği ifade edildi.