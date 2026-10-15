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  • Başkan Erdoğan'dan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan’dan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı
AA
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti'mize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."

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#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #ANADOLU OTOYOLU #AK PARTİ #DÜZCE

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