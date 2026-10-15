İstanbul’da afet toplantısı: Bakan Kurum, İstanbul’a geliyor! Sahada incelemelerde bulunacak

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte daha da şiddetlenen sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı. İş ve okul çıkış saatlerinde ise şehir adeta kabusu yaşadı. Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. İstinat duvarları çöktü, Ayazağa'da araçlar sel sularına kapıldı.

AFET KOORDİNASYON TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Yaşanan felaketin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde bugün koordinasyon toplantısı düzenleyecek.

Son duruma ilişkin açıklama da yapacak olan Bakan Kurum, yarın da hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunacak.