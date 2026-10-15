Kültür külliyatına Kürtçe ilim hazinesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Kütüphane'de düzenlenen "Aleksandre Jaba Koleksiyonu" ve "Rami Kütüphanesi" kitaplarının lansmanına katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür yayıncılığına kazandırdığı iki eserin tanıtım programı yayıncılık dünyasının temsilcilerini de bir araya getirdi.

69 KÜRTÇE ESER

Rus diplomat Aleksandre Jaba'nın 19. yüzyılda Erzurum'daki görevi sırasında Kürtçeye duyduğu ilgiyle başlayan; Molla Mahmud Bayezîdî'nin katkılarıyla genişleyen ve ciddi bir birikimi barındıran söz konusu koleksiyonda toplam 69 Kürtçe eserin tıpkıbasımlarının bir araya getirildiğini vurgulayan Bakan Ersoy, Terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Ersoy, "Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin huzur içinde, birlik ve beraberlikle geleceğe yürümesi iradesinin ifadesidir. Biz de kültürün birleştirici gücüyle ortak aidiyetimizi güçlendirmeye, her vatandaşımızın kendisini bu ülkenin kültürel hayatında bulabildiği bir geleceğe katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Aleksandre Jaba Koleksiyonu'nun özgün hâlinin 13 ciltten oluştuğunu belirten Bakan Ersoy, Bakanlığın yayın çalışmasının kapsamı ve formatı doğrultusunda koleksiyonun 15 cilt olarak okuyucuya sunulduğunu söyledi. Bakanlığın Kürtçe klasik eserleri Türkçe çevirileriyle birlikte 2010 yılından bu yana yayımladığını hatırlatan Bakan Ersoy, 2025 yılına kadar bu kapsamda 17 başlık eserin okurla buluştuğunu da belirtti.

ÇOK ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Lansmanda tanıtılan "Rami Kütüphanesi" kitabına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ersoy, eserin tarihî yapının geçirdiği dönüşümü bütün yönleriyle ele aldığını ve önemli bir kaynak olduğunu dile getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör