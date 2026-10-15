SON DAKİKA | MSB’den dikkat çeken açıklama: Mekke Savunma Anlaşması ve F-35 mesajı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, geçen hafta 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda ise 477 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 843 olmuş, engellenen 981 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 54 bin 851'e ulaşmıştır. Diğer yandan bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Aktürk, TSK'nın, uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, 3 Ekim 2025'te ikinci kez üstlendiği, NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflıkla yerine getirdiği Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin, 14 Ekim'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katıldığı devir teslim töreniyle İtalya'ya devredildiğini hatırlatan Aktürk, "KFOR'un yanı sıra NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bugün Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı kabul edeceği bilgisini verdi.

İSRAİL

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Ekim 2023'ten itibaren bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atan İsrail'in, bugün de katliamlarını ve kışkırtıcı söylemlerini sürdürdüğüne işaret eden Aktürk, şöyle devam etti:

"Hayatını kaybeden, evlerinden ve yurtlarından zorla çıkarılmaya mecbur bırakılan Filistinli sayısı İsrail'in insanlık dışı saldırıları ile her geçen gün artmaktadır. Filistin halkının çektiği ızdırapların görmezden gelinmemesi ve İsrail'in haddini aşan, insani değerleri hiçe sayan ve bölgemizi kaos ortamında tutan saldırılarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail'e karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan Husi saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri hedef alan, uluslararası ve insancıl hukukun açık biçimde ihlali olan bu saldırılar, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına sebep olmaktadır ve bir an önce son bulmalıdır."

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüğünü söyledi.

Tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şu bilgileri verdi:

"İtalya, İngiltere ve Norveç'te icra edilen Steadfast Duel, İstanbul'da icra edilen On Guard Komuta Yeri tatbikatları bugün, İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli'de icra edilen Nusret-2026, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası, Romanya'da icra edilen Carpathian Arc Kolektif Savunma ile Kore Cumhuriyeti'nde icra edilen Çok Uluslu Mayın Harekatı (Multinational Mine Warfare Exercise) tatbikatları yarın, İtalya'da gerçekleştirilen Mare Aperto-2026 Tatbikatı ise 25 Ekim'de sona erecektir. Mardin'de konuşlu 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızda icra edilecek Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar Yıldırım Seferberlik tatbikatı bugün, Muğla'da düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS)-2026, Antalya'da icra edilecek Milli İnsansız Deniz Sistemleri-2026, Romanya'da düzenlenecek Sarmis Komando Harekatı ile Türkiye-Özbekistan Ortak Bilgisayar Destekli Komuta Yeri tatbikatları 19 Ekim'de, İzmir'de konuşlu 1'inci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığımızda icra edilecek Şehit Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan Yıldırım Seferberlik Tatbikatı ise 21 Ekim'de başlayacaktır."

Aktürk, katılımcı ülkeler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek, ortak çalışma kültürünü geliştirmek ve askeri alanda yenilikçi teknolojilere yönelik işbirliği fırsatlarını artırmak maksadıyla, 21'i yarışmacı ve 10'u gözlemci olmak üzere 31 ülkenin katılımıyla 19-25 Ekim'de Ankara'da 'Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması (BIMDTC 2026)' icra edileceğini ifade etti.

NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Kuzey Denizi, Adriyatik ve İyon Denizi'nde 16-21 Ekim arasında Neptune Strike 26-4 Faaliyeti icra edileceğini belirten Aktürk, faaliyete TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG Gaziantep fırkateyni ile TCG Gür denizaltısının da yer alacağı Anadolu Görev Grubu ile katılım sağlanacağını kaydetti.

Aktürk, söz konusu faaliyetin "Medya ve Seçkin Gözlemci Günü"nün 19 Ekim'de Taranto Körfezi'nde, TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Gemisi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, Azerbaycan Bandosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Bandosu, Mehteran Birlik Komutanlığı ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Ekim'de Ankara'da konser düzenleneceğini aktardı.

SAVUNMA SANAYİ

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarına da devam edildiğini belirten Aktürk, "Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde muhtelif miktarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca SUNGUR Füzesi ve tetik tertibatı ile Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Füzesi'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca ise SOM-B1T ve SOM-AT mühimmatları envantere alınmıştır." diye konuştu.

Aktürk, MKE tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT) ile savunma sanayisi paydaşlarına 155 milimetre uzun menzilli obüs mühimmatı teslimatlarının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Diğer yandan Gölcük Tersanesi Komutanlığımızın 100'üncü kuruluş yıl dönümü töreni, 14 Ekim'de Deniz Kuvvetleri Komutanımız, Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan, Kocaeli Valisi, Donanma Komutanımız ve Gölcük Tersanesi Komutanımızın katılımıyla icra edilmiştir." dedi.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini belirterek, "2026 Yılı Tabip ve Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini ile Milli Savunma Üniversitesine Öğretmen/Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları 20 Ekim'e, Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Deniz Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları ise 2 Kasım'a kadar devam edecektir." bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürece yönelik soru üzerine Bakanlık tarafından, "Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda, anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esasların Suudi Arabistan'ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekat ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirleneceği ifade edildi.

F-35 TEDARİKİ VE CAATSA YAPTIRIMLARI

Türkiye için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temasların ABD makamlarıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin Bakanlık tarafından şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz."

C-130J TEDARİKİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere'den tedarik edilen 12 adet C-130J uçağının, artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Uçakların bakım, tadilat ve modifikasyon işlemlerinin İngiltere'de üretici firma tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu faaliyetler yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından takip ve kontrol edilmektedir. Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkan ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır."