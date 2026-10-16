Bakan Kurum’dan Özgür Özel’in Kanal İstanbul açıklamalarına tepki

Kanal İstanbul projesi üzerinde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi en güvenli en sağlam konutların inşa edildiği sosyal konut projelerinin yapıldığının altını çizen, Bakan Kurum, "Bugüne kadar 81 ilimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu irade çerçevesinde 1 milyon 700 bin sosyal konut yapılmıştır. Türkiye'de 2 milyon 300 bin konut yapılmıştır. 11 ilimizde 2 yılda eşi benzeri görülmemiş bir çalışmayla 455 bin konut bitirilip teslim edilmiştir. Bu yapılan planlı, dirençli konutlarda vatandaşımızın, yaşanan afetlerde burnu bile kanamamıştır. Bakın, burnu bile kanamamıştır. Bunu en son deprem bölgesi göstermiştir. Burada vatandaşımız planlı bir kentleşme istiyor" diye konuştu.

"BİZ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ, SİYASET YAPMIYORUZ, KİMSEYİ SUÇLAMIYORUZ"

İstanbul'da parti ayrımı yapmaksızın yerel yönetimle birlikte çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kurum şunları söyledi: Şimdi kendisi sokağa çıkmadığı için sokakta ne isteniyor, ne bekleniyor bunu bilmiyor. Gelsin Ayazağa'da, sorun neymiş bizzat yerinde bir görsün. Ve çözüme ilişkin, siyaset yapacağına, burada siyasi acizlik göstereceğine gelip burada o iradeyi, bakın biz Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizle, Sarıyer Belediye Başkanımızla birlikte burada ne ihtiyaç var, ne eksiklik var, bunu beraber konuşuyor, istişare ediyor ve hep birlikte yapılması gerekeni ortaya koymaya çalışıyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz. Ve bugün doğrusunun da bu olduğunu düşünüyoruz. O yüzden kendi açıkçası yönetim beceriksizliğini bu hesaplaşmalarla, bu iftiralarla kapatmaya çalışmasın.