Başkan Erdoğan TİM 13. İnovasyon Haftası Programı’nda açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ihracatçılarımıza, girişimcilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye inovasyon haftası etkinliklerinin ülkemiz, milletimiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Teknoloji hızlı bir şekilde ilerlerken insan faktörü dikkate alınmıyor. Daha doğrusu umursanmıyor. İnsani değerleri taşlayan bu teknolojinin ne kadar faydalı olacağı şüphelidir. İş dünyasında akademide toplumun genelinde soru işaretleri artmakta güvenin yerini tedirginlik almaktadır. insanlık tarihine baktığımızda değişime direnenler, korkanlar endişe duyanlar olmuştur bundan sonra da olacaktır. Fakat insanla teknoloji arasında bir orta yol bulunmuş, teknoloji insan hayatının vazgeçilmezi haline gelmiştir.

TEKNO OLİGARKLAR TÜM DÜNYAYI HEDEF ALIYOR

Tarihte olduğu gibi bugün de benzer endişelerin yapay zeka başta olmak üzere pek çok yenilik için dile getirildiğini görüyoruz. Bunların bazıları yerinde endişelerdir. Tekno oligarklar sadece belli ülkeleri değil tüm dünyayı hedef almaktadır.